¿Qué está pasando entre ‘Deadpool 3’ y Taylor Swift?

By

Como sabes, Deadpool 3 es probablemente la película de superhéroes más esperada del 2024. Debido a esto, muchos rumores han rodeado la producción desde que se anunció el inicio de su rodaje, entre los cuales destaca la posible participación de Taylor Swift.

Lee: ‘Deadpool 3’: lo que sabemos sobre la película hasta ahora

¿Cuál sería la participación de Taylor Swift en Deadpool 3?

Aunque a lo largo de los años nos hemos encontrado con teorías disparatadas, conforme nos acercamos a la fecha prevista para el estreno de Deadpool 3 algunas parecen comenzar a tener sentido.

Un ejemplo de esto es la publicación del reconocido insider MyTimeToShineHello en X (antes Twitter), en la que menciona que Taylor Swift no aparecerá en Deadpool 3 como Dazzler ni ningún otro miembro de los X-Men, sino como ella misma.

Esto tiene sentido, puesto que Taylor se encuentra en su gira The Eras Tour que concluye a finales de 2024. Por lo tanto, al interpretarse a sí misma, no necesitaría practicar diálogos complejos o alguna coreografía de acción.

Entre la información que refuerza esta teoría destaca que Taylor Swift trabajó en el pasado con el director de Deadpool 3, Shawn Levy, con quien hizo su cortometraje All Too Well.

Además, a inicios de octubre fue vista en un partido de futbol americano junto al director y los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds (Wolverine y Deadpool respectivamente).

Otra de las hipótesis es que Taylor será la encargada de hacer la banda sonora oficial de la película o incluso una canción inédita que trate sobre Deadpool.

Al respecto de esto, cuando le preguntaron al director sobre la posible participación de Taylor Swift en la película, mencionó que quienes quieran saber, debe ir al cine a ver Deadpool 3.

¿Qué otros personajes podrían aparecer en la nueva película de Deadpool?

Por otro lado, hay rumores sobre el regreso de algunos miembros originales del elenco de las películas X-Men, como Tormenta, Halle Berry; Cíclope, James Marsden, y Jean Grey, Famke Janssen.

En resumen, no importa qué tipo de participación pueda tener Taylor Swift en la nueva película Deadpool 3. Su sola presencia convertiría a esta producción, prevista para estrenarse el 3 de mayo de 2024, en una de las más taquilleras.

Mientras llega tan esperada cinta, disfruta de las mejores actuaciones de Taylor Swift en Cats y El Lórax: en busca de la trúfula perdida. Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona la posible participación de Taylor Swift en la nueva película de Deadpool?

Lee: Tres aterradoras películas para disfrutar Día de Muertos

Ahora ve: