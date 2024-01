¿Qué está pasando con X (antes Twitter) y MrBeast?

Actualmente, MrBeast es uno de los creadores de contenido más famosos del mundo. Recientemente subió un nuevo video a X donde compara un coche de un dólar con uno de 100 millones de dólares.

Si bien esto no parece nada extraño a simple vista, la polémica se desató cuando el propio MrBeast señaló que tan solo ese video le había generado más de 250 mil dólares.

Esto hizo que diferentes creadores se preguntaran cómo fue que logró ganar esa alta suma de dinero.

Como mencionamos, el video titulado $1 Car vs $100,000,000 Car!!!, además de ser un éxito rotundo, le generó a MrBeast una enorme cantidad de ingresos por publicidad, superando exponencialmente lo que ganan otros creadores con la insignia de verificación. ¿Pero a qué se debe?

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

— MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024