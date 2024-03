Primeras imágenes del ‘remake’ de ‘El cuervo’

Después de años de espera, El cuervo se prepara para renacer en la gran pantalla.

La historia que fue todo un fenómeno en 1994, vuelve luego de convertirse en un clásico instantáneo bajo la interpretación de Brandon Lee como su protagonista.

La película original de El cuervo (1994) fue estrenada hace ya tres décadas, pero su impacto en la cultura pop sigue estando intacto.

Basada en el cómic del mismo nombre, protagonizada por Brandon Lee y dirigida por Alex Proyas, nos traslada a un sombrío escenario donde Shelly Webster es brutalmente agredida mientras su prometido, Eric Draven (el cuervo), es asesinado en las calles.

Un año después de la tragedia, Eric renace gracias a un cuervo. Y así es como comienza una de las historias de venganza más icónicas del cine, que se vuelve cada vez más intensa con el paso de los minutos.

Parafraseando lo que dijo el director de la película, Rupert Sanders, en una entrevista para Vanity Fair:

“Lo que me llamaba de este proyecto era la oportunidad de hacer un romance oscuro, algo que hablara de la pérdida, el dolor y el velo etéreo entre la vida y la muerte (…)”.

“Crecí oyendo a Joy Division y The Cure, y esta película es como una canción de The Cure, donde hay belleza en la melancolía”.

Aunque aún no se ha revelado el tráiler oficial, las primeras imágenes nos muestran un universo fresco e impactante, donde los protagonistas, Bill Skarsgård y la cantante FKA Twigs, se roban la pantalla.

