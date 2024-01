¡Prepárate para el regreso de los Looney Tunes a la pantalla grande!

By

Bajo el título The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, esta película promete llevarnos de vuelta a las alocadas raíces de nuestros personajes favoritos de la pandilla.

La nueva película de Looney Tunes

El director Peter Browngardt compartió la noticia con los fanáticos a través de las redes sociales, revelando un cautivador póster que dejó a todos emocionados por lo que está por venir.

Será la primera película animada producida para cines desde Space Jam: una nueva era en 2021, lo cual la convierte en un evento significativo para todos los amantes de los Looney Tunes

La cinta será distribuida por GFM Animation, expertos en filmes animados independientes.

Esta nueva entrega llevará a la audiencia a una aventura intergaláctica junto a Porky y al Pato Lucas, quienes se convertirán en héroes.

La trama de la película se desencadena cuando las payasadas de esta hilarante pareja en una fábrica de chicles revelan un oscuro complot alienígena de control mental.

Ahora, enfrentándose a desafíos cósmicos, deberán unir fuerzas y usar toda su astucia para salvar su ciudad y, quién sabe, ¡tal vez hasta al mundo entero!

¿Cuándo se estrena esta divertida cinta?

Con un estreno programado para el próximo otoño, los amantes de la animación están esperando ansiosamente presenciar las travesuras intergalácticas de estos entrañables personajes.

La expectativa está en aumento por ver cómo esta nueva entrega aporta un toque fresco y emocionante a la querida franquicia de los Looney Tunes.

No podemos esperar a ver a nuestros personajes favoritos de los Looney Tunes en acción nuevamente en la pantalla grande.

El regreso de estos icónicos personajes promete ser una experiencia llena de diversión, risas y emociones.

Espera más noticias sobre esta película que seguramente nos hará recordar por qué amamos a los Looney Tunes.

No te pierdas la oportunidad de volver a disfrutar de las travesuras y payasadas de estos adorables personajes en la gran pantalla.

¿Te emociona esta nueva cinta de estos divertidos personajes?

