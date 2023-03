Premios Óscar 2023: todos los ganadores y ganadoras

Los Premios Óscar son quizá los más importantes en la industria del cine, cuya primera edición se llevó a cabo en mayo de 1929. Este año se celebró la entrega número 95, donde se premiaron las mejores películas, mejores actores y mejores cineastas del momento.

Mejor película

Película ganadora:

Todo en todas partes al mismo tiempo (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

Películas nominadas:

Sin novedad en el frente (Edward Berger)

Avatar: el camino del agua (James Cameron)

Los espíritus de la isla (Martin McDonagh)

Elvis (Baz Luhrmann)

Los Fabelman (Steven Spielberg)

Tár (Todd Field)

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

El triángulo de la tristeza: (Ruben Östlund)

Ellas hablan (Sarah Polley)

Mejor actriz

Actriz ganadora:

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Actrices nominadas:

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Mejor actor

Actor ganador:

Brendan Fraser (La ballena)

Actores nominados:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor dirección

Directores ganadores:

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Directores nominados:

Martin McDonagh (Los espíritus de la isla)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Mejor película extranjera

Película extranjera ganadora:

Sin novedad en el frente (Alemania)

Películas extranjeras nominadas:

Argentina, 1985 (Argentina)

Eo (Polonia)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor actriz de reparto

Actriz de reparto ganadora:

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Actrices de reparto nominadas:

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor actor de reparto

Actor de reparto ganador:

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Actores de reparto nominados:

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Mejor guion original

Guion ganador:

Todo en todas partes al mismo tiempo

Guiones nominados:

Los espíritus de la isla

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

Guion adaptado ganador:

Ellas hablan

Guiones adaptados nominados:

Sin novedad en el frente

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Top Gun: Maverick

Living

Mejor película de animación

Película animada ganadora:

Pinocho

Películas de animación nominadas:

Marcel the Shell with Shoes On

Red

El gato con botas 2

El monstruo marino

Mejor canción original

Canción original ganadora:

Naatu Naatu (RRR) – Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose

Canciones originales nominadas:

Applause (Tell It Like a Woman) – Música y letra de Diane Warren

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) – Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop

Lift Me up (Black Panther: Wakanda Forever) – Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson; letra de Tems y Ryan Coogler

This is a Life (Todo en todas partes al mismo tiempo) – Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; letra de Ryan Lott y David Byrne

Mejores efectos especiales

Efectos especiales ganadores:

Avatar: el camino del agua

Efectos especiales nominados:

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor documental

Documental ganador:

Navalny

Documentales nominados:

All That Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

A House Made of Splinters

Mejor cortometraje

Cortometraje ganador:

An Irish Goodbye

Cortometrajes nominados:

Ivalu

Le pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor fotografía

Fotografía ganadora:

Sin novedad en el frente

Fotografías nominadas:

Elvis

Tár

El imperio de la luz

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor maquillaje

Maquillaje ganador:

La ballena

Maquillajes nominados:

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Mejor diseño de vestuario

Diseño de vestuario ganador:

Black Panther: Wakanda Forever

Diseños de vestuario nominados:

Babylon

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

El viaje a París de la señora Harris

Mejor corto documental

Cortometraje documental ganador:

Nuestro bebé elefante

Cortometrajes documentales nominados:

Haulout

How Do You Measure a Year?

El efecto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

Mejor cortometraje animado

Cortometraje animado ganador:

El niño, el topo, el zorro y el caballo

Cortometrajes animados nominados:

El marinero volador

Vendedores de hielo

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it

Mejor diseño de producción

Diseño de producción ganador:

Sin novedad en el frente

Diseños de producción nominados:

Avatar: el camino del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor banda sonora original

Banda sonora ganadora:

Sin novedad en el frente

Bandas sonoras nominadas:

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Mejor sonido

Sonido ganador:

Top Gun: Maverick

Sonidos nominados:

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

The Batman

Elvis

Mejor montaje

Montaje ganador:

Todo en todas partes al mismo tiempo

Montajes nominados:

Los espíritus de la isla

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

