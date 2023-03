‘Power Rangers’: este es el tráiler del especial por su 30 aniversario

¿Recuerdas a los Power Rangers? Aquellos icónicos personajes de los años 90 con los que muchos niños y niñas crecieron, están por cumplir treinta años desde su primera emisión. Esta serie estadounidense es considerada la más importante del género tokusatsu, término japonés que se refiere a aquellas producciones de acción real en las que se hace uso extremo de efectos especiales.

La nostalgia por los Power Rangers

Con sus legendarios trajes de diferentes colores, los rangers usaban sus poderes para convertirse en su animal espiritual, mismo se materializaba en un espectacular zord o sea, una estructura de combate. Por ejemplo, el zord del ranger rojo es Red Tiger, un tigre; el del ranger azul es Blue Jaguar, un jaguar, mientras que el del ranger amarillo es Yellow Cheetah, un guepardo.

Durante muchísimos años pudimos ver las diferentes ediciones de estos personajes, interpretados por distintos actores que siempre quedarán en nuestra memoria, sin mencionar que sus villanos eran de lo más espeluznantes y creativos.

Además de tener una trama interesante y dramática, cada edición de los Power Rangers ha estado llena de fantasía y acción, sin dejar de lado las enseñanzas que nos ha regalado, como el trabajo en equipo, la lealtad y la fuerza; es por eso que los Power Rangers jamás serán olvidados.

Power Rangers: especial de 30 años

Este 2023 la franquicia Power Rangers celebra su cumpleaños número 30 y desde luego, no podían faltar las sorpresas. Se trata de un episodio especial llamado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always en el que, aunque usted no lo crea, podremos ver gran parte del elenco original de Power Rangers.

En las cuentas oficiales de la franquicia se hizo público el tráiler de este nuevo capítulo, en el que, además de nuestros rangers favoritos, podemos ver inesperadas sorpresas como el regreso de uno de los mejores villanos de la serie.

Se trata de Rita Repulsa, quien no solo está de regreso, sino que trae consigo un nuevo traje robótico mucho más poderoso. Así que los protagonistas tendrán que pedir ayuda a un ranger muy especial y fuerte que se unirá a la batalla.

Algunos de los actores que veremos de vuelta son: David Yost como Billy, el Ranger Azul, Walter Emanuel Jones como Zack, el Ranger Negro; Steve Cardenas como Rocky, el Ranger Rojo; Catherine Sutherland como Kat; la Ranger Rosa; Johnny Yong Bosch como Adam; Karan Ashley como Aisha,y sorprendentemente, Charlie Kersh, quien interpretará a la hija de Trini y se volverá la nueva Ranger Amarilla.

Después de haber visto este épico tráiler, ¿qué más imaginas que veremos en este capítulo de aniversario?

