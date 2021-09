El 2021 será conocido como el año de las series de Marvel Studios, ya que hasta el momento se han estrenado cuatro de ellas: WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki y What if? Y ahora llega el turno de una serie más, se trata de Hawkeye, la cual contará la historia de Clint Barton, interpretado por Jeremy Renner, después de los sucesos de Avengers: Endgame.

Hawkeye se estrenará el próximo 24 de noviembre a través de Disney+, la famosa plataforma de streaming que ha permitido que el Universo Cinematográfico de Marvel se siga expandiendo con muchos más estrenos. Y hoy, ya podemos echar un primer vistazo de la tan esperada serie. ¡Aquí te lo compartimos!



Hawkeye nos presenta a su nueva discípula, Kate Bishop

Además de Jeremy Renner como Hawkeye, es un hecho que Hailee Steinfeld ahora formará parte del UCM como Kate Bishop. Se convertirá en la nueva discípula de Clint Barton a quien conocerá durante las celebraciones navideñas de este año, buscando aprender los mejores trucos con el arco y flechas del reconocido Vengador.

Además de Hailee Steinfeld, se sabe que Florence Pugh, Vera Farmiga y el actor mexicano Tony Dalton formarán parte de la nueva producción. Sin embargo, el tráiler no reveló nada sobre sus personajes.

¿Por qué Yelena Belova no apareció en el primer tráiler de Hawkeye?

El papel de Florence Pugh como Yelena Belova en Hawkeye es especialmente importante desde el recién estreno de Black Widow. Esto se debe a que Yelena está en busca de venganza por la muerte de su hermana mayor y su primer objetivo es Clint Barton. Un giro inesperado que los fanáticos esperan ver dentro de la próxima serie de Marvel.

Yelena Belova prometió vengar la muerte de su hermana, ¿crees que la fuerza de Clint y Kate sean suficientes para poder defenderse de la Viuda Negra?

