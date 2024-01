PlayStation Plus: esta clásica saga podría llegar al servicio

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de Sony que permite a los jugadores de PlayStation acceder a una variedad de beneficios.

Esto incluye la capacidad de jugar en línea con otros jugadores, descuentos exclusivos en la PlayStation Store, acceso a juegos gratuitos cada mes y almacenamiento en la nube para guardar partidas.

Este servicio ofrece una experiencia mejorada y amplía el contenido disponible para los usuarios de PlayStation.

Recientemente, Sony comunicó que un videojuego de terror clásico estaría disponible para jugarse dentro de PlayStation Plus.

Quédate en este blog y conoce a qué título se refería Sony.

Lee: Fan crea divertido video de ‘Mi pobre angelito’ en ‘Resident Evil’

El videojuego de terror clásico que estará disponible en PlayStation plus

Alone in the Dark se ha convertido en una querida franquicia de horror a lo largo de los años, y los fanáticos están emocionados de que este clásico pueda llegar a PlayStation Plus.

Aunque inicialmente se reveló por error y luego se eliminó de la lista de juegos de enero, los jugadores esperan que sea una señal de que el título estará disponible en los próximos meses.

Alone in the Dark: The New Nightmare es un juego que debutó en 2001 y estaba disponible en diferentes consolas, incluyendo PlayStation y Dreamcast.

El juego recibió críticas mixtas en su lanzamiento, pero todavía se considera un clásico imperdible para los fanáticos del género de horror.

Una de las razones por las que los jugadores esperan que este juego se una a PlayStation Plus es porque la franquicia de Alone in the Dark está preparada para hacer un regreso.

Esta podría ser una forma perfecta de reintroducir a los jugadores a la serie y generar interés en la nueva entrega que viene en camino.

¿Es este el mejor juego de la saga?

Alone in the Dark: The New Nightmare intentó revitalizar la serie al incorporar gráficos en 3D y una narrativa más elaborada.

Aunque tuvo críticas negativas en cuanto a los controles y la jugabilidad, muchos elogiaron los impresionantes gráficos y la atmósfera terrorífica del juego.

Si Alone in the Dark: The New Nightmare llega finalmente a PlayStation Plus, los suscriptores podrán disfrutar de este clásico de horror y experimentar el terror que ofrece.

¿Cuándo podría llegar el juego a nuestras consolas?

A pesar de que Sony eliminó la mención de Alone in the Dark: The New Nightmare de la lista de juegos de enero, los fans especulan que podría ser parte de la alineación de febrero.

Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial por parte de la compañía.

PlayStation Plus continúa brindando a sus suscriptores juegos de calidad cada mes, y si Alone in the Dark: The New Nightmare se une a su lista, sin duda será una gran adición para los amantes del horror.

Esperamos con ansias noticias y actualizaciones oficiales sobre la llegada de este clásico de terror a PlayStation Plus.

Mientras tanto, los fanáticos seguirán atentos a cualquier indicio y esperan con emoción la posibilidad de sumergirse en la oscuridad y el terror que este juego icónico ofrece.

No olvides entrar a Claro gaming, un portal donde encontrarás promociones como la de Facebook Estrellas con 2 horas de Internet ilimitado + 50 estrellas para enviar a tus creadores favoritos por $15 pesos.

Solo para usuarios en la modalidad Amigo de Telcel.

¡No olvides compartir esta nota con tus amigos fanáticos de los juegos de terror!

Lee: Descubre quién superó la versión de ‘Tetris’ que se creía imposible

Ahora ve: