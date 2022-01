‘Pinocho’: ¡Revelan primer tráiler de la película de Guillermo del Toro!

By

¡La marioneta de madera más famosa de la literatura y el cine está de regreso! El director mexicano y ganador del Óscar Guillermo del Toro junto al animador y director Mark Gustafson están listos para reinventar el cuento clásico de Carlo Collodi en una versión animada titulada Pinocho, bajo el sello original de Netflix.

¿De qué trata Pinocho, de Guillermo del Toro?

La nueva cinta de Guillermo del Toro reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto. Esta nueva versión de Pinocho es un musical animado de stop motion que sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo.

El teaser tiene como protagonista a Sebastián J. Grillo, quien anticipa que la historia que estamos a punto de ver no es como la que solemos conocer. “Tal vez crean que conocen esta historia. Pero no es así, no realmente”, dice sobre esta peculiar versión de la famosa marioneta de madera. Sebastián, además, parece ser un narrador muy fiable, pues presume que literalmente vivió en el corazón del niño de madera.



Elenco multiestelar

La nueva película del niño Pinocho en Netflix cuenta con un elenco multiestelar de voces en inglés. Se trata de Ewan McGregor como Pepe Grillo, David Bradley (Harry Potter) como Geppetto y la presentación de Gregory Mann como Pinocho. El elenco también cuenta con la participación de Finn Wolfhard (Ghostbusters: El legado), John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman y los ganadores del premio Óscar Christoph Waltz, Tilda Swinton y Cate Blanchett.

Por su parte, Guillermo del Toro y Mark Gustafson (Fantástico Sr. Fox) dirigen. El guion fue concebido por el cineasta mexicano junto a Patrick McHale (Hora de aventuras). La producción también es de Guillermo del Toro y lo acompañan Lisa Henson (Jim Henson Company), Alex Bulkley, Corey Campodonico (Shadow Machine) y Gary Ungar. La producción ejecutiva corre a cargo de Jason Lust.

Pinocho, de Guillermo del Toro, estrenará en Netflix en diciembre de 2022.

¿Qué les pareció el primer teaser de Pinocho? Para mitigar la espera y si son fans del cineasta mexicano, quizá quieran disfrutar en cines de la más reciente película de Guillermo del Toro: El callejón de las almas perdidas, la cual estrena el próximo 27 de enero de 2022.

