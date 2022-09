Películas y series sobre la Realeza Británica que debes ver

By

La Realeza Británica es un tema que generalmente las personas alrededor del mundo entendemos un poco, pues al tratarse de política, quizá tenemos una responsabilidad moral; sin embargo, es común y entendible que no todos dominemos ese tema a la perfección.

Lee: Anime en México: Recordando tus animes favoritos de la infancia

Aunque es cierto que la mayoría hemos aprendido sobre esta monarquía, en la escuela, con nuestra familia, amigos, o en los medios, el día de hoy te presentamos algunas películas y series que definitivamente debes ver, pues si te interesa la Realeza Británica, quedarás fascinado con estos filmes por el drama y datos que desconocías.

1.- La Reina

Esta increíble película de Stephen Frears, se estrenó en el 2006 y obtuvo una increíble cantidad de nominaciones al Premio Óscar, así como a muchísimos otros premios, lo cual se ve reflejado en la cantidad de 123.5 millones de dólares recaudados.

Con Helen Mirren como la Reina Isabel ll, Alex Jennings como el Príncipe Charles y todo un gran casting, esta película narra lo que tuvo que enfrentar la Reina con el resto de su familia tras el deceso de la Princesa Diana.

2.- El Discurso del Rey

Otra de nuestras películas favoritas es El Discurso del Rey, que fue lanzada en el 2011 bajo la dirección de Tom Hooper y con Colin Firth de protagonista.

En este filme nos encontramos con la extraordinaria y emotiva amistad que nace entre el Rey George Vl, padre de la Reina Isabel ll y Lionel Logue, quien fuera un actor y terapeuta del habla australiano y ayudaría al Rey George con su tartamudeo.

Cabe mencionar que esta ha sido otra película con diferentes nominaciones al Premio Óscar, entre muchos otros premios.

3.- The Crown

Esta serie de Peter Morgan no puede faltar si se trata de la Realeza Británica, pues también ha alcanzado una espectacular respuesta del público.

Se estrenó en el 2016 y debido al éxito que tuvo, se realizaron 3 temporadas más, en las que vemos intriga, rivalidades políticas, situaciones personales y todo lo que desearías saber sobre la Reina Isabel ll y su reinado.

Esta serie obtuvo una cantidad de más de 100 nominaciones entre las mejores entregas del gremio.

4.- The Royal House of Windsor

Esta es otra de las series favoritas del público, pues es un documental de investigación cuyo autor es desconocido, pero tiene un gran equipo de producción detrás.

Durante sus 6 concisos, pero reveladores episodios, podrás encontrar magníficos datos que pocos sabían, pero que te dejarán con muchas preguntas y algunas respuestas.

5.- The Windsors

Y para que te relajes del drama y emoción que vivirás con las propuestas anteriores, terminamos con The Windsors, una serie del 2016 protagonizada por Harry Enfield, con toques de comedia que, a su vez, relata la vida de la Familia Real Británica y que sin duda, después de haber dado un repaso por el tema, te va a encantar.

Fue escrita por Bert Tyler Moore y George Jeffrie, quienes sin duda lograron hacer una parodia bastante agradable para tu fin de semana.

Lee: Harry Potter: guía para ir al Gran Baile de Invierno en CDMX

Recuerda que el último día para ver The Royal House of Windsor, la increíble serie documental, es el 29 de septiembre, así que no dudes en verla al incluir Netflix en tu Plan Telcel actual o contratar un Plan Max Play con Netflix, con el que puedes seguir al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Definitivamente, queremos verlas todas cuanto antes, ¿cuál de estas verás primero?

Ahora ve: