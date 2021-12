¿Cómo ver las películas y series de Marvel cronológicamente?

El estreno de Spider-Man: No Way Home está cada vez más cerca, tan próximo que la mayoría de los fanáticos ya poseen sus entradas de cine para sus respectivas funciones. Si tú fuiste uno de los afortunados, este es el momento preciso para ponerte al corriente y disfrutar un buen maratón de películas y series de Marvel y así llegar más que listo al estreno de la próxima película.

Como sabrás, el orden en el que se estrenaron las películas de Marvel no es precisamente el mismo orden cronológico de la historia. El Universo Cinematográfico de Marvel se compone de películas divididas en fases y estas a su vez se mezclan a lo largo de los años. Así que, para no confundirte aún más, aquí te compartimos el orden correcto de cómo verlas.

¿Cuál es el orden cronológico de las películas de Marvel?

1. Capitán América: el primer vengador

A pesar de no haber sido la primera película en haberse estrenado, Capitán América: el primer vengador se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, lo que la convierte en la primera cronológicamente.

2. Capitana Marvel

La historia de Carol Danvers convirtiéndose en la poderosa Capitana Marvel ocurre durante la década de los noventa. De hecho, durante una de las escenas se aprecia un Blockbuster, la antigua cadena de tiendas para rentar películas, muy famosos durante su época. También nos presenta la versión joven de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson.

3. Iron Man

Esta fue la primera película del UCM, con la actuación de Robert Downey Jr. como Iron Man, el más importante héroe de toda la saga. Se estrenó en 2008 y desde entonces los productores de Marvel ya tenían previsto crear todo un universo de películas basadas en cómics.

4. Iron Man 2

Iron Man 2 ocurre inmediatamente después de la primera entrega y nos presenta a dos héroes más de todo el universo: Nick Fury y Black Widow. Además, al final de la película hay una referencia sobre la llegada del Mjolnir, el martillo de Thor

5. El increíble Hulk

A pesar de que esta película fue protagonizada por Edward Norton como Bruce Banner y que ha quedado en el olvido por parte de muchos, lo cierto es que El increíble Hulk es parte importante de la franquicia, ya que nos presentó por primera vez al gran monstruo verde, quien sería después interpretado por Mark Ruffalo.

6. Thor

No cabe duda que Chris Hemsworth nació para ser Thor, mientras que Tom Hiddleston para ser Loki, prueba de ello fue su primera participación en Thor, al lado de Anthony Hopkins, Natalie Portman y Rene Russo. Además, esta entrega nos dio a conocer a un superhéroe más: Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye.

7. Avengers

Esta fue la primera película que logró reunir a más de un superhéroe en pantalla. Su estreno fue un fenómeno mundial, abarrotando cines y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. ¿Puedes creer que ya pasaron diez años de este suceso?

8. Iron Man 3

Iron Man regresó una vez más y en esta entrega conocimos parte de su pasado y todo lo que era capaz de arriesgar por el amor de Pepper Potts. Sin embargo, esta es una de las películas peor calificadas de Marvel, pero no le resta importancia dentro de la franquicia.

9. Thor: un mundo oscuro

Chris Hemsworth y Natalie Portman como Thor y Jane Foster es algo que nunca nos cansaremos de ver. En Thor: un mundo oscuro ambos se enfrentaron a una de las gemas del infinito sin saberlo, incluso nosotros tampoco lo sabíamos en aquél entonces.

10. Capitán América: el soldado del invierno

El regreso de Bucky Barnes como el soldado del invierno en esta segunda entrega es parte importante del UCM. Un personaje que pasó de héroe a villano a nuevamente héroe.

11. Guardianes de la Galaxia Vol. 1

Al hablar de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 es importante destacar la increíble actuación de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Batista, Bradley Cooper y Vin Diesel. Así como el excelente soundtrack y el hecho de que es por mucho una de las películas más divertidas del UCM.

12. Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 ocurre inmediatamente después de la primera película, la cual cuenta nuevamente con un asombroso soundtrack, actuaciones, escenas de acción y la participación de Kurt Russell como Ego, el papá de Peter.

13. Avengers: era de Ultrón

La segunda película que reunió a los Vengadores en pantalla grande no recibió la misma cantidad de buenas críticas que la primera. Sin embargo, es realmente importante, ya que integra a tres nuevos miembros al equipo: Wanda, Pietro y Visión.

14. Ant-Man

Paul Rudd es otro de los grandes actores de la franquicia que nacieron para interpretar a su personaje. Ant-Man es uno de los superhéroes más carismáticos del UCM y junto a la actuación de Michael Douglas como Hank Pym, el mundo conoció por primera vez el universo cuántico.

15. Capitán América: Civil War

Hasta los grandes superhéroes de Marvel tienen conflictos entre ellos y esto mismo se vivió en Capitán América: Civil War, en la que Iron Man y el Cap rompen su amistad por diferencias sobre los acuerdos de Sokovia y, evidentemente, por la culpabilidad de Bucky sobre la muerte de los padres de Tony.

16. Black Widow

Estrenada hace apenas unos meses, Black Widow ocurre inmediatamente después de Capitán América: Civil War, cuando Natasha se convierte en una prófuga de la ley, obligándola a huir y a reunirse nuevamente con su familia.

17. Spider-Man: Homecoming

Después de la participación estelar de Spider-Man en Capitán América: Civil War, era obvio que Tom Holland tendría muy pronto su primera película. Spider-Man: Homecoming cuenta con las increíbles actuaciones de Zendaya, Marissa Tomei, Michael Keaton y Jon Favreu.

18. Doctor Strange

Además de las gemas del infinito y el mundo cuántico, Doctor Strange nos mostró que también existe el control de la magia. Una película considerada como una de las mejores de la saga, con la actuación de Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton y Madds Mikkelsen.

19. Black Panther

Black Panther es la primera y única película de Marvel en haber ganado un Premio Óscar. Su vestuario, soundtrack, reparto y escenas de acción la vuelven no solo una de las más importantes de la franquicia, sino también una joya cinematográfica para los más grandes amantes del género.

20. Thor Ragnarok

Hela, la destrucción de Asgard y el regreso de Hulk, son solo algunas de las mejores partes de Thor Ragnarok, dirigida por Taika Waittit y considerada, quizás, como la mejor de la trilogía.

21. Avengers: Infinity War

Lo que todo mundo temía por fin sucedió: la llegada de Thanos y su enfrentamiento contra los Vengadores en busca de las gemas del infinito. Esta película nos mostró la densidad de su poder y que sí era posible eliminar a la mitad del universo con un simple chasquido.

22. Ant-Man and the Wasp

Mientras todos se enfrentaban al temible Thanos, Ant-Man y la Avispa estaban en busca de Janet, madre de Hope, quien había quedado atrapada en el mundo cuántico años atrás. Sucesos que después se volverían importantes para Avengers: Endgame.

23. Avengers: Endgame

La segunda película más taquillera de la historia, solo por debajo de Avatar, es Avengers: Edgame. Una película que pasará a la historia por reunir a la mayor cantidad de superhéroes en pantalla, tener una de las más épicas batallas y por el sacrificio de Iron Man en el que fue inevitable no soltar una lágrima.

24. Spider-Man: Far From Home

Tras la partida de Tony Stark, Peter Parker tiene que aprender a vivir sin su mentor, lidiar con un nuevo enemigo y al mismo tiempo enfrentarse a los típicos problemas de secundaria. Desde esta entrega ya se hablaba del multiverso, ¿crees que se haga realidad en la película que está por venir?

25. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos fue mucho más de lo que se esperaba. Es la presentación de un héroe completamente nuevo, con poderes y magia extraordinaria y que pronto se unirá al resto de los Vengadores.

26. The Eternals

El más reciente estreno de Marvel fue The Eternals, la llegada de héroes que han existido durante miles de años atrás y que en todo el momento estuvieron presentes. Además de la increíble trama, esta película cuenta con un reparto de primera: Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan y Kit Harington.

Este es el orden cronológico preciso de las películas de Marvel, solo recuerda que algunas ocurren prácticamente al mismo tiempo, como Black Widow y Spider-Man: Homecoming.

¿Cuál es el orden de las películas de Marvel según su lanzamiento?

Ahora bien, aunque el anterior orden sea el correcto de manera cronológica, Marvel ha estrenado cada una de sus películas de manera estratégica divididas en fases, para presentarnos personajes, unir historias y entender más sobre el futuro y pasado del UCM. Así que, en realidad, este es el orden según su lanzamiento.

Fase 1

– Iron Man (2008)

– El increíble Hulk (2008)

– Iron Man 2 (2010)

– Capitán América: el primer vengador (2011)

– Thor (2011)

– Avengers (2012)

Fase 2

– Iron Man 3 (2013)

– Thor: un mundo oscuro (2013)

– Capitán América: el soldado del invierno (2014)

– Guardianes de la Galaxia Vol. 1 (2014)

– Avengers: era de Ultrón (2015)

– Ant-Man (2015)

Fase 3

– Capitán América: Civil War (2016)

– Doctor Strange (2016)

– Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2016)

– Spider-Man: Homecoming (2017)

– Thor Ragnarok (2017)

– Black Panther (2018)

– Avengers: Infinity War (2018)

– Ant-Man and the Wasp (2018)

– Avengers: Endgame (2019)

– Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4 (hasta ahora)

– Black Widow (2021)

– Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

– The Eternals (2021)

¿Cómo ver las series de Marvel en orden cronológico?

Finalmente, pero no menos importante, ahora es necesario considerar dentro del UCM las series que Marvel ha estrenado a través de la plataforma de streaming, Disney+. Esto debido a que tienen conexión directa con las películas y han significado grandes cambios en la historia de varios personajes.

Para que las disfrutes en el orden correcto, aquí te mostramos cuál es.

1. WandaVision

Sucede tres semanas después de Avengers: Endgame y nos muestra cómo es que Wanda crea su propio mundo, inspirado en clásicas comedias de televisión.

2. Falcon and the Winter Soldier

Los acontecimientos de esta segunda serie de Marvel ocurren seis meses después de Avengers: Endgame, cuando la gente aún no se adapta después del blip que trajo de vuelta a la mitad del universo.

3. Loki

Aunque en realidad Loki ocurre después de Avengers (2012) debido a los viajes en el tiempo en Avengers: Endgame, es mejor verla después de esta última para tener mayor contexto.

4. Hawkeye

Esta entrega se sitúa en 2024, años después de películas como The Eternals y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

5. What if…?

Al igual que Loki, What if…? juega con los viajes en el tiempo y el multiverso, así que no forma parte del orden cronológico. De hecho, es una versión animada de qué hubiera pasado con algunos de los personajes si algo en sus historias hubiera cambiado.

Si llegaste hasta aquí, déjanos decirte que eres un gran fan de las películas y series de Marvel y que este es el momento ideal para disfrutar de un maratón completo, previo a Spider-Man: No Way Home y el multiverso. Así que dinos, ¿cuál de esta “corta” lista es tu película favorita del UCM? 😎

