Pedro Pascal será Reed Richards en ‘Fantastic Four’ de Marvel

Sorprendente noticia para los fanáticos del actor Pedro Pascal y del Universo Cinematográfico de Marvel. Se reveló recientemente que Pascal ha decidido abandonar su participación en la película de terror Weapons.

Esto debido a que el actor desea unirse a la próxima película de Marvel Fantastic Four.

En esta entrada de blog, exploraremos esta situación y las implicaciones que podrían tener en ambos proyectos.

Lee: ‘Halo’: el primer avance de la segunda temporada ha llegado

¿Pedro Pascal como Reed Richards?

Pedro Pascal ha decidido declinar su participación en Weapons en favor de poder participar en la cinta Fantastic Four como el Reed Richards, el doctor más flexible del universo Marvel.

Weapons promete ser una película de terror épica con historias interrelacionadas, comparada tonalmente con la aclamada película Magnolia del director Paul Thomas Anderson.

Aunque los detalles sobre la trama se mantienen en secreto, la inclusión de Pedro Pascal en el elenco había generado grandes expectativas entre los fanáticos del género.

Pascal, reconocido por su destacada actuación en series como The Mandalorian y The Last of Us, había sido confirmado previamente para el elenco de Weapons, una prometedora película de terror dirigida por Zach Kregger.

Sin embargo, debido a la reprogramación de la producción de Fantastic Four, el actor se ha visto obligado a abandonar el proyecto de terror.

¿Qué tan probable es ver al actor como el líder de Los cuatro fantásticos?

Aunque la participación de Pascal como Reed Richards en Fantastic Four aún no ha sido oficialmente confirmada por Marvel, los informes de la industria han dejado entrever que esta vinculación es muy probable.

La participación de Pascal en Fantastic Four podría marcar un hito importante en su carrera, ya que interpretar a Mr. Fantastic, es un papel icónico dentro del mundo de los cómics.

Además, el hecho de que John Krasinski no haya confirmado para el papel, sugiere que Pascal podría interpretar al personaje.

La decisión de Pascal de participar en la cinta en la cinta muestra el compromiso del actor con el Universo Marvel y su disposición para formar parte de proyectos de gran envergadura.

El hecho de que Marvel haya pospuesto la producción de Fantastic Four sugiere que la compañía está esforzándose para desarrollar esta nueva versión de Fantastic Four.

La expansión del Universo Cinematográfico de Marvel hacia el multiverso ha generado especulaciones sobre la interpretación de Reed Richards y el regreso de personajes icónicos.

La posible elección de Pedro Pascal como Mr. Fantastic ha generado expectativas y emoción entre los fans, quienes esperan ver cómo el actor dará vida a este emblemático superhéroe.

Recuerda que puedes ver tus películas favoritas de Pedro Pascal a través de tu cuenta de Claro video, en donde encontrarás un amplio catálogo con contenido para toda la familia.

No olvides que si cuentas con un Plan Telcel Plus 3 o superior, Claro video ya está incluido; únicamente tienes que registrarte para comenzar a disfrutar un mundo de entretenimiento.

¿Cómo imaginas que sería la versión de Reed Richards de Pedro Pascal?

Ahora ve: