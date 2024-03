Pedro Pascal cuenta nuevos detalles de la nueva temporada de ‘The Last of Us’

El actor comparte emocionantes detalles sobre la producción de la segunda temporada de la aclamada serie 'The Last of Us'.

No es sorpresa para nadie que Pedro Pascal se haya posicionado en el mundo hollywoodense en los últimos años, al punto de ganar un SAG Award por su papel en la serie The Last of Us.

¿Qué se viene en The Last of Us?

Recientemente, en la entrega de los SAG Awards 2024 (los Premios del Sindicato de Actores), Pedro Pascal compartió nuevas actualizaciones de la segunda temporada de The Last of Us.

El actor aseguró a los fanáticos que la continuación de la historia de Ellie y Joel superará las expectativas que se tienen de la historia.

Igualmente recalcó que se encuentra muy feliz de colaborar de nuevo con el productor Craig Mazin y con la joven actriz Bella Ramsey.

De acuerdo con Deadline, cada vez que Pedro Pascal habla sobre trabajar en The Last of Us dice algo similar a lo que dijo en la ceremonia de los SAG Awards:

“Tener la oportunidad de crear esto y estar bajo la dirección de Craig Mazin y Neil Druckmann, junto a Bella Ramsey, ha sido realmente la razón principal por la que esto funciona para mí”.

Asimismo, el actor chileno reveló que la producción ya está en desarrollo desde el 12 de febrero, y dijo que los fans podrán disfrutar de la segunda temporada de The Last of Us en 2025.

El emocionante regreso de Pedro Pascal como Joel

Por otro lado, Pedro Pascal compartió sus pensamientos sobre los desafíos de su interpretación y describió el regreso a su papel de Joel como “extrañamente nueva”.

Pascal reveló que esta oportunidad única le brindó una experiencia que nunca había experimentado antes. Además, gracias al compromiso del elenco y del equipo de producción, los fans tienen altas expectativas.

Cuéntanos, ¿te emocionan los detalles de la segunda temporada de The Last of Us?

