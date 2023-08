Paul McCartney regresará a México en 2024 con su gira Got Back

México se prepara para recibir a una leyenda de la música. Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, confirma su regreso a México para el 2024 como parte de su tour Got Back.

Te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este emblemático concierto.

El vasto universo de la música ha sido moldeado por muchos talentos a lo largo de la historia, pero pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Paul McCartney. Con una carrera que abarca más de seis décadas, su influencia ha trascendido generaciones y géneros musicales.

McCartney, cuyo nombre es sinónimo de The Beatles, Wings y un impresionante repertorio como solista, es un verdadero titán de la música.

El impacto que el artista provoca con su trabajo musical es indiscutible; por ello, su legado sigue resonando en cada nota que hoy escuchamos.

A través de sus redes sociales, el ex-Beatle anunció su gira Got Back. Pero lo que verdaderamente emocionó a los amantes de la música de McCartney fue que tan solo unos momentos después, una importante empresa de entretenimiento de nuestro país compartió la publicación.

Este hecho ha provocado que los fans del legendario músico especulemos sobre una posible visita del artista a nuestro país.

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43

— Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023