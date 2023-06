Paul McCartney confirma canción de The Beatles hecha con una IA

La inteligencia artificial nos ha estado demostrando que es capaz de realizar actividades humanas. Una de ellas es hacer música, lo que según muchos, está por cambiar completamente.

Y es que usando inteligencia artificial no solo podemos generar la letra de una canción y hacer arreglos musicales de cualquier género, sino también replicar la voz de otros cantantes famosos.

Música hecha con IA

Desde que descubrimos que las inteligencias artificiales también eran capaces de crear sonidos complejos, entendimos que la música en serio estaba cambiando de por vida. Algunas de las recientes creaciones con IA han sido la canción de The Weeknd con Drake y el álbum de Oasis.

En algunas ocasiones, la inteligencia artificial se encarga de hacer la música de una canción y en otras lo que hace es replicar la voz de un artista, lo cual es sumamente impresionante, novedoso y para algunos, incluso alarmante.

John Lennon es una inteligencia artificial

En una entrevista para la BBC Radio, Paul McCartney confirmó que una canción de The Beatles está a punto de lanzarse. Lo extraño es que, como lo has de saber, los únicos miembros de The Beatles que siguen con vida son Paul McCartney y Ringo Starr.

¿Te imaginas de qué manera se pudo hacer una canción de The Beatles sin John Lennon ni George Harrison? Pues sí, con el uso de una inteligencia artificial se pudo rescatar un demo de Lennon bastante interesante, que hoy en día podrá ser una canción excepcional.

McCartney aseguró que esta canción era un demo muy viejo que hizo John Lennon y que con una inteligencia artificial lograron separar la voz del cantante, extraerla y mejorarla significativamente, al igual que la música.

Además de esta canción, que oficialmente será de The Beatles, muchos fanáticos de la banda han hecho experimentos en los que crean canciones de The Beatles, empleando para ello inteligencias artificiales que recrean la voz de Lennon e incluso la de McCartney.

Paul asegura que, aunque no le ha prestado mucha atención al tema, está consciente de que ese tipo de creaciones son muy novedosas y probablemente sean el futuro de la música.

Por lo pronto, sabemos que esta nueva canción se llama Now and Then y fue entregada por Yoko Ono a McCartney en un casete, a 16 años de la muerte de John Lennon. Dicho casete contenía otras dos canciones que circulaban ya hace tiempo, pero no fueron tratadas con IA.

Aún no sabemos cuándo podría salir Now and Then, pero mientras eso sucede, te invitamos a escuchar Free as a Bird, canción que desarrollaron los tres Beatles, Harrison, McCartney y Starr en 1995 a partir de un demo que Lennon se encontraba grabando en su casa días previos a su fallecimiento.

Es increíble que la voz de John Lennon ahora esté fusionada con inteligencia artificial. ¿Acaso no te emociona escuchar ya esta gran canción?

