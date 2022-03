Patrick Stewart confirma su participación en ‘Doctor Strange 2’

No cabe duda que la secuela del Hechicero Supremo promete una ola de cameos y apariciones sorpresa! Las especulaciones de los fans comenzaron a cobrar fuerza desde el primer tráiler. Pero las cosas se salieron de control cuando, durante el SB LVI, se lanzó el segundo avance y se confirmó la aparición de los Illuminati, grupo en el que destaca el Profesor X. Y, obvio, para que los fans no dejen de emocionarse, Patrick Stewart confirmó que sí aparecerá en Doctor Strange, en el multiverso de la locura.

¡Patrick Stewart confirma, de una vez por todas, su participación en Doctor Strange 2!

El histrión de 81 años, quien debutó como el Profesor Charles Xavier en X-Men (2000), tuvo una plática con Jake’s Takes para confirmar lo que muchos ya sospechaban después de haber visto el segundo tráiler: su regreso como el líder de los X-Men.

Durante la charla, el actor confesó que después del lanzamiento del segundo avance durante el SB LVI, su teléfono no dejaba de sonar por la cantidad de mensajes de amigos y extraños que le preguntaban si de verdad estaría de regreso con su memorable personaje. Recordemos que aquel tráiler nos ofreció un vistazo solo a una pequeña parte de su cuerpo, pero eso sí, nadie pasó de largo su inconfundible voz.

“Bueno, tenía el teléfono apagado mientras sucedía, así que no me enteré de nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con preguntas y que mi agente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y transmitido”, comentó Patrick Stewart.

La entrevista fluyó a tal grado que el actor británico terminó por confirmar lo que los fans de Marvel querían escuchar:

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. No sé si estaba resfriado o algo así en ese momento. Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Se habrían hecho muchas conexiones. Pero, me complació”.

Además de Patrick Stewart como el Profesor X, Benedict Cumberbatch regresa en esta película para realizar múltiples viajes entre realidades. Pero no estará solo porque lo acompañan la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y América Chávez (Xochitl Gomez). Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Sam Raimi, estrena en cines el 5 de mayo de 2022.

