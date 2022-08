Fiesta del Cine: Todos los cinemas ponen sus entradas en $29

La Fiesta del Cine ha llegado y te encantará poder disfrutar de esta temporada de películas increíbles.

Se trata de una iniciativa en la que muchísimas cadenas de cine en México se ponen de acuerdo y lanzan su servicio a un precio mucho más accesible de lo habitual para todos sus usuarios. Este evento cultural se realiza desde hace unos años en países como Perú, España, Francia y Chile, así que su llegada a México es una gran noticia, pues se trata de un país que realmente disfruta y consume cine.

¿Cuándo y dónde obtener este y más descuentos del cine?

Recientemente, se llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la Fiesta del Cine, donde se confirmó que en todo el país se podrán disfrutar muchísimas películas que se encuentran en cartelera en la mayoría de los cines, por tan solo 29 pesos. Seguramente tienes uno de esos cines cerca o quizá hay más de una película que desees ver.

Los cines que participan en esta divertida aventura son los siguientes:

Cinépolis

Cinemex

Cinebox

Citicinemas

Cinemagic

Cinestar

Cinetop

Cinedot

Pero las entradas tradicionales por $29 no lo son todo, pues si deseas adquirir otro tipo de entradas, también podrás encontrar los siguientes descuentos:

Tradicional: $29

Platino y VIP: $69

Entrada IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD: $49

Esta es una gran noticia, pues no solo se trata de obtener tus entradas tradicionales por 29 pesos, sino que también, sin importar la sala a la que desees entrar, recibirás un descuento increíble. Además, cada cadena de cine tendrá sorpresas para sus usuarios, como descuentos en dulcería y mucho más.

¿Cuándo será y qué verás en La Fiesta del Cine?

La Fiesta del Cine se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre y podrás disfrutar increíbles películas como Spider-man: No Way Home – The More Fun (versión extendida), Vértigo, Lecciones para canallas, Mi dulce monstruo y El sastre de la mafia. Además, algunas de las que seguirán en cartelera como ¡NOP!, After: Amor infinito, Dragon Ball SUPER: Super Hero, Escalera al infierno y muchísimas más.

Sin lugar a duda, la llegada de este evento cinematográfico es una gran noticia y esperamos que se siga celebrando por muchos años más. ¿Qué película verás primero en la Fiesta del Cine?

