Se filtran los nuevos actores de ‘Los 4 fantásticos’ de Marvel

By

Gracias a la adquisición de FOX por parte de Disney, hoy Marvel Studios puede trabajar en la integración de nuevos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente los que forman parte de X-Men y Los 4 fantásticos. Esto quiere decir que quizás en uno o dos años nuevas películas de estos grupos de superhéroes llegarán al cine.

Hasta el momento se sabe muy poco sobre el futuro de los mutantes de X-Men en Marvel; algunos aseguran que ciertos personajes como Quicksilver, Wolverine, Magneto y Mystique podrían tener breves cameos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, de quienes sí hay un poco más de información es de Los 4 fantásticos y los posibles actores que los interpretarían.

Leer: Brie Larson como Capitana Marvel podría ser reemplazada en el UCM

¿Qué actores protagonizarán la nueva adaptación de Los 4 fantásticos?

La nueva película de Los 4 fantásticos formará parte de la fase 4 o 5 de Marvel, según declaraciones de Kevin Feige, productor ejecutivo de Marvel, y estará bajo la dirección de Jon Watts, a quien se le debe el reciente éxito de Spider-Man: No Way Home. Su estreno estaría programado para el 2023, pero ¿quiénes serán los protagonistas?

Pues bien, según fuentes cercanas a la producción, se dice que Marvel ya comenzó con la búsqueda de los nuevos superhéroes y tiene en mente a cuatro actores que podrían ser los candidatos finalistas para el proyecto. Se trata de Glenn Howerton, Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen, quienes le darían vida a Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm respectivamente.

Glenn Howerton- Reed Richards

Glenn Howerton es un actor estadounidense, mayormente conocido por interpretar a Dennis Reynolds en la serie It’s always sunny in Philadelphia (Siempre hay sol en Filadelfia). Algunas otras series en las que ha destacado es en That ‘80s Show como Corey Howard y en Urgencias como Nick Cooper en alrededor de seis capítulos. Así que, de ser elegido como el nuevo señor Fantástico, este podría ser el más grande papel de su carrera hasta ahora.

Kristen Bell- Susan Storm

Con casi veinte años de carrera, Kristen Bell es una reconocida actriz estadounidense de cine y televisión. Ella es la voz detrás de Gossip Girl y es quien le ha dado vida a Anna de Frozen en ambas películas. Además, su fuerte son las comedias románticas, en las que ha protagonizado algunos clásicos como ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, La salvavidas, Solo para parejas y Otra vez tú.

Chase Stokes- Johnny Storm

En su carrera como actor ha tenido pequeños papeles en series como Stranger Things, Daytime Divas y Tell me your secrets. Actualmente, es protagonista de Outer Banks con dos temporadas al aire, sin embargo, darle vida a Johnny Storm sería el papel que le otorgue fama mundial.

Seth Rogen- Ben Grimm

Seth Rogen es un actor, guionista, productor y director de cine que ha logrado convertirse en una figura destacada en los últimos años. Además, posee una larga lista de películas en las que ha trabajado o prestado voz, lo que lo vuelve ideal para el papel de Ben Grimm, mejor conocido como “la Mole”. Algunas de sus películas más famosas son: Buenos Vecinos, Ligeramente embarazada, Una loca entrevista y El avispón verde.

Cabe aclarar que las filtraciones no son oficiales y los artistas antes mencionados podrían cambiar con el paso de los meses. Esto debido a que Marvel continúa trabajando en la selección del elenco perfecto para así superar las anteriores entregas de Los 4 fantásticos, las cuales no han sido excepcionales, aunque contaron con el talento de Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis.

Películas disponibles en Disney+ que puedes disfrutar al incluir Disney+ en tu Plan Telcel actual o al contratar un Plan Max Play con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: Jaden Smith podría ser Miles Morales en el ‘live action’ de ‘Spider-Man: un nuevo universo’

Ahora que conoces los posibles actores que posiblemente le den vida una vez más a Los 4 fantásticos en pantalla grande, dinos ¿estás de acuerdo con la elección de Marvel? y, más importante, ¿cuál sería tu elenco perfecto? 😁

Ahora ve: