Nuevo ‘spin-off’ de ‘Game of Thrones’: todo lo que sabemos

Durante una junta de inversores de Warner Bros. Discovery, se revelaron los detalles del spin-off de Game of Thrones. La nueva serie derivada El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante está confirmada.

Las precuelas se toman el universo de GOT

Hace dos años los fanáticos de la casa Targaryen recibieron una emocionante precuela, de la familia de dragones más famosa de las últimas décadas.

House of the Dragon no solo obtuvo una buena recepción por parte del público, sino también con la crítica.

Con los juegos de poder, las traiciones y confabulaciones de la clase dirigente, La casa del dragón trajo de vuelta lo mejor de la franquicia de Game of Thrones; recordándonos por qué en su momento fue declarada como una de las mejores series de la historia.

Ahora, con el desarrollo de El caballero de los Siete Reinos, (HBO) Max apuesta de nuevo por este universo y por una de historia centrada en una de las familias más poderosas de Westeros.

No obstante, contrario a las expectativas, no estará centrada en Aegon el Conquistador o Jon Snow. En cambio, se basará en los Cuentos de Dunk y Egg, una serie de relatos que son parte de Canción de fuego y hielo.

Al equipo de guionistas volverá George R. R. Martin junto a Ira Parker.

¿Qué dijo George R. R. Martin sobre el nuevo spin-off?

Parafraseando lo dicho por George R. R. Martin:

“Como en todo desarrollo, hay spin-offs que progresan más rápido que otros y confiamos en que pronto se confirmen algunos. Sin embargo, un par de proyectos se han guardado en el cajón, pero no damos por perdidos.”

En este sentido, la producción de El caballero de los Siete Reinos está programada para iniciar esta primavera.

La historia se trata del reinado de Daeron II Targaryen; es decir, estará situada casi cien años antes de los sucesos de la serie original.

Así, veremos cómo Dunk se convierte en un caballero errante y cómo conoce al joven Egg, quien termina siendo su escudero, pero también un personaje con muchos secretos.

Con grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas, la espera para sumergirse en esta nueva entrega de Juego de tronos está a punto de llegar a su fin.

Marca tu calendario para finales de 2025 y prepárate para una inolvidable inmersión en el universo de Westeros.

