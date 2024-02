‘Kimetsu No Yaiba’ ya es un exitazo: Tanjiro y Los Pilares arrasan en la taquilla

By

La fiebre por Kimetsu no Yaiba sigue más fuerte que nunca. La nueva película, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Rumbo al entrenamiento de los Pilares-, se llevó la corona de la taquilla japonesa superando a gigantes como Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM y dejando en la sombra a Spy x Family y Golden Kamuy .

Lee: Anime: conoce el significado de una de las frases más citadas

La aventura continúa en la gran pantalla

Desde el épico éxito de Kimetsu no Yaiba: el tren infinito, el estudio Ufotable ha hecho de las proyecciones cinematográficas un ritual para los amantes del anime.

Este 2024 no es la excepción, pues la nueva película enlaza el final de la tercera temporada con el inicio de la cuarta. ¡Un festín de una hora que los fans han esperado con ansias!

El giro inesperado: de resúmenes a contenido nuevo

La temporada 2 de Kimetsu no Yaiba se compuso de dos grandes arcos, El tren infinito (adaptado en una película independiente) y El distrito del placer.

Sin embargo, antes del estreno de la tercera temporada, llegó la película Bienvenidos a la aldea de los herreros; que además de tomar un fragmento del final de la temporada 2, adelantó el inicio del nuevo arco.

Por lo que esta nueva película seguirá con la tradición de conectar a la nueva temporada con la anterior.

Un ejemplo del éxito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- es que en Japón ha desplazado a otras producciones esperadas con más de 443,700 entradas vendidas, recordándonos que Tanjiro y su equipo están más fuertes que nunca.

¡La espera termina pronto!

La gran noticia no solo se queda en Japón, pues la película está a punto de desembarcar en México el 22 de febrero en todas las cadenas de cine.

¡Prepárate para vivir la magia de Kimetsu no Yaiba en la gran pantalla! Después, espera la temporada completa en abril, que te sumergirá de lleno en el Arco de Entrenamiento de los Pilares.

La fiebre por Kimetsu no Yaiba no tiene fronteras, y la emoción solo crece. ¡Es momento de afilar las catanas y prepararse para más aventuras épicas con Tanjiro y su equipo!

Mientras esperas ver las nuevas aventuras de Nezuko y Tanjiro en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Rumbo al entrenamiento de los Pilares- disfruta de:

Hazlo aprovechando que con tu Plan Telcel Plus 3 o superior cuentas con una suscripción a Claro video, solo regístrate y comienza a disfrutar de todo el catálogo de series y películas.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona ver el inicio de la nueva temporada de Demon Slayer en el cine?

Ahora ve: