Vive Latino 2023: Fechas y todo lo que sabemos hasta el momento

Si eres amante del rock y de la música en general, este tradicional festival es ideal para ti, así que no te pierdas todos los detalles.

Vive Latino es uno de los festivales de música más importantes del mundo; su primera edición se realizó el 28 de noviembre de 1998 y, aunque comenzó siendo un festival de música latina para personas latinas, en la actualidad se presentan bandas internacionales y asisten personas de diferentes países a disfrutar del festival.

Después de una tediosa, pero necesaria cuarentena, los festivales y eventos sociales en general poco a poco recobraron fuerza en la mayor parte del mundo, por lo que este año ya pudo llevarse a cabo el Vive Latino 2022 con bastante éxito. Así mismo, esperamos ansiosos por el Vive Latino del año entrante.

25.º aniversario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino

El siguiente año no solo estaremos frente al Vive Latino 2023, sino que también presenciaremos algo muy especial con motivo de la celebración número 25 del aclamado festival. Así que debes estar atento, porque lo más probable es que en esta ocasión los organizadores realmente tiren la casa por la ventana (no es que no se haya hecho anteriormente).

En las redes sociales oficiales del Vive Latino se revelaron las fechas exactas, así que anótalas bien y prepárate, porque el próximo mes de marzo del 2023 se llevará a cabo el 25 aniversario del festival durante los días 18 y 19.

Sobre los precios de los boletos aún no existe un número oficial, sin embargo, se sabe que podrán adquirirse boletos y abonos Platino, Comfort Pass y Vive La Suite (que se venderán en tres fases distintas), lo cual nos da indicios de que los precios podrían oscilar entre los 2 000 y 4 500 pesos.

En el caso de los abonos, el precio más accesible sería el de 900 pesos y los más costosos serían el Comfort Pass y el Vive La Suite.

El cartel del Vive Latino 2023

Para esta edición del Vive Latino, tendremos que esperar al mes de noviembre para conocer el cartel oficial, una vez que se revelen los artistas que estarán en los escenarios del festival. Sin embargo, los fanáticos ya han dado a conocer cuáles son las bandas que les gustaría ver.

Entre estas, destacan: Deftones, Cypress Hill, Muse, Pearl Jam, Austin TV, Arcade Fire, Wet Leg, King Gizzard and the Lizard Wizard, entre otras. Aunque sabemos que hay muchísimas bandas más que el público debe conocer y que seguramente podremos ver en esta edición de los 25 años.

Sea como sea, sin duda, nos van a sorprender, pues recordemos que en ediciones anteriores del festival hemos podido ver increíbles bandas como Placebo, Underworld, Blur, The Horrors, The Chemical Brothers, Fabulosos Cadillacs, Gustavo Cerati, Morrissey, The Mars Volta y muchísimos artistas más de México y el mundo.

No podemos esperar a que salga el cartel de este festival para adquirir nuestros boletos, ¿a qué bandas crees que veremos el siguiente año?

