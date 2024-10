Taylor Swift tiene preparado un lanzamiento especial, ¿de qué se trata?

By

Taylor Swift anunció una edición especial de su álbum The Tortured Poets Department y no viene sola. También lanzará un libro conmemorativo de su exitosa gira The Eras Tour, que ha dejado una huella profunda en la historia de la música en vivo.

The Tortured Poets Department: The Anthology, una edición especial

El lanzamiento de The Tortured Poets Department: The Anthology es una colección única que incluirá cuatro pistas acústicas nuevas, sumando un total de 35 canciones.

Estará disponible tanto en CD como en vinilo, lo que lo convierte en un objeto de colección imprescindible. Cada formato está diseñado con detalles visuales exclusivos que por sí mismos son una pieza de arte.

Por ejemplo, la edición en vinilo incluirá cuatro LP translúcidos jaspeados y un póster de 12 × 12 pulgadas.

The Eras Tour Book: Un homenaje visual a una gira inolvidable

Taylor Swift también ha preparado The Eras Tour Book, un volumen de 256 páginas que recopila más de 500 imágenes inéditas de su aclamada gira.

Este libro es una recopilación de fotos, una crónica visual del que ha sido uno de los tours más impresionantes en la carrera de la cantante.

Entre las páginas del libro, sus fans encontrarán fotos de cada segmento del espectáculo, desde ensayos hasta las asombrosas escenografías y los detalles de los vestuarios diseñados especialmente para la gira.

Además, Taylor ha incluido reflexiones y notas personales, ofreciendo un vistazo más cercano a su proceso creativo y lo que esta gira ha significado para ella.

Esta colección especial saldrá a la venta el próximo 29 de noviembre en las tiendas Target de Norteamérica, pero se espera que más adelante esté disponible en otros puntos de venta para todo el público.

