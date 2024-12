Sabrina Carpenter le pone chispa a la Navidad con su especial navideño

By

Esta temporada nos ha sorprendido con especiales navideños de nuestras estrellas favoritas, siendo el más reciente el de Sabrina Carpenter.

Este espectáculo exclusivo en streaming te contagiará de alegría, espíritu festivo y, por supuesto, la música de la talentosa cantante.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter: un espectáculo inolvidable

Sabrina Carpenter, conocida por éxitos como Espresso y Please Please Please, nos invita a disfrutar de una noche festiva llena de clásicos navideños y temas originales en A Nonsense Christmas.

Con una combinación de clásicos navideños, canciones originales y momentos de comedia, el especial cuenta con las participaciones de más artistas que aportan su talento y carisma a esta celebración festiva.

¿El resultado? Un espectáculo musical y visual único lleno de momentos memorables.

Un elenco de lujo

La producción de A Nonsense Christmas se inspiró en clásicos de la televisión y el cine, lo que le da un toque cercano y nostálgico.

Pero su magia no solo radica en ello y el talento de Sabrina Carpenter, también en la forma en que logra combinar el talento de todas las estrellas invitadas para crear una función llena de sorpresas.

Desde la leyenda del country pop Shania Twain hasta la energía única de Kali Uchis, cada presentación ofrece algo especial para el público.

Uno de los momentos más destacados es cuando Carpenter interpreta una versión conmovedora de un clásico navideño junto a Chappell Roan, mostrando una química increíble en pantalla.

Asimismo, Jillian Bell, Kyle Mooney y Cara Delevingne se encargan de aportar un toque cómico y especial al espectáculo. ¡Únete a Sabrina y sus invitados en este mágico lanzamiento! Ya disponible en streaming.

