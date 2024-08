Sabrina Carpenter desató una serie de sorpresas imperdibles, ¡entérate!

By

¡La espera terminó! Sabrina Carpenter, la estrella pop que ha conquistado a millones de personas con su voz única y su carisma inigualable, acaba de lanzar su tan esperado nuevo álbum: Short ‘n Sweet.

Este estreno viene acompañado de otra novedad: el lanzamiento del impactante videoclip del sencillo Taste.

¡Te contamos todos los detalles!

Short ‘n Sweet: un álbum lleno de melodías agridulces

Short ‘n Sweet es un álbum que combina influencias de pop, country, rock y R&B, ofreciendo una experiencia auditiva rica y variada.

Incluye doce pistas, entre las que destacan los sencillos Espresso, Please Please Please y el más reciente, Taste.

Sabrina trabajó con reconocidos productores, como Jack Antonoff, John Ryan e Ian Kirkpatrick, quienes han ayudado a dar forma a este proyecto tan especial.

La cantante compartió que este álbum es una exploración de autodescubrimiento y también sobre cómo ha superado el dolor y el desamor.

Espero que encuentren lo que necesiten para guiarse en la vida a través de mis errores, comentó Carpenter en entrevista con Rolling Stone.

Taste: Una experiencia visual y sonora que te atrapará

Para celebrar el lanzamiento de Short ‘n Sweet, Sabrina también estrenó el videoclip de su sencillo Taste.

El videoclip está repleto de referencias cinematográficas que fans del cine y la música disfrutarán.

Una de las referencias más destacadas es a la película de culto de 1992, La muerte le sienta bien. En el video, Sabrina y la actriz Jenna Ortega recrean escenas icónicas de la película, capturando la esencia kitsch y humorística del filme.

Otras referencias notables son a la película de terror Ginger Snaps (2000) y a Kill Bill (2003) de Quentin Tarantino.

En una escena, Sabrina es llevada al hospital después de ser atacada, y Jenna aparece vestida como Elle Driver, el personaje interpretado por Daryl Hannah en la película.

Estos guiños no solo añaden un toque de acción y diversión al videoclip, sino que también muestran la habilidad de Sabrina para incorporar elementos ingeniosos en sus creaciones.

Este estreno es un momento perfecto para sumergirte en el mundo musical de Sabrina Carpenter y disfrutar de su último trabajo.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Sabrina Carpenter?

