¡Renatízate esta Navidad con esta ‘playlist’ de Claro música! 🎄🎶

¡La Navidad está aquí! Y para entrar en el espíritu festivo, ¿qué mejor que buena música?

Claro música lo sabe y ha preparado para ti Renatízate, una playlist que reúne los clásicos navideños de siempre con los estrenos más emocionantes de la temporada.

Si buscas ponerle ritmo y magia a tus fiestas, esta lista es tu mejor aliada.

Clásicos que nunca pasan de moda

La playlist Renatízate es un recorrido por esos éxitos navideños que todos conocemos y amamos.

Desde la icónica All I Want for Christmas de Mariah Carey hasta la nostálgica Last Christmas de Wham!, tus canciones favoritas están aquí para transportarte a esos momentos llenos de alegría y calidez.

Y claro, no podía faltar It’s the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams y Robert Mersey, un tema que se ha convertido en un clásico de la temporada.

Los temas tradicionales en español tampoco podían faltar en esta lista. Canciones como Arre borriquito de Tatiana y Los peces en el río de Pandora le ponen el toque auténtico a las posadas y celebraciones familiares.

Estrenos que iluminan esta Navidad

Renatízate es más que clásicos. También incluye lo mejor de las nuevas propuestas musicales de esta temporada.

Entre los estrenos más destacados está Nació la luz de Thalía y Marcos Witt, una canción con un mensaje de amor y alegría acompañada de música de piano, maravillosa para esta época del año.

También puedes disfrutar de Todo es posible en Navidad, un tema del reciente álbum navideño de David Bisbal que te llenará de esperanza y energía.

Con una combinación de éxitos que te harán cantar a todo pulmón y novedades que le dan un toque fresco a tus fiestas, esta playlist tiene algo para todos los gustos.

¡Así que ya sabes! Si buscas villancicos tradicionales o nuevas melodías para sorprender a todo mundo, ¡Renatízate es tu mejor compañera en esta Navidad! Disfrútala en cualquier lugar sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción navideña favorita?

