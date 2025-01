Rauw Alejandro se prepara para la segunda parte de ‘Cosa Nuestra’

Contrario a lo que algunas personas creían que pasaría si Rauw Alejandro experimentaba con sonidos diferentes; la historia de Cosa Nuestra está lejos de terminar.

Según lo publicado en X, este 2025 podemos esperar: una segunda parte de su último álbum, una gira mundial, y un enigmático “algo más”.

Lanzado hace unos meses, Cosa Nuestra marcó un antes y un después en la carrera de Rauw Alejandro.

En lugar de seguir las tendencias del momento, el Rauw optó por explorar su esencia a través de sonidos que fusionaban diferentes géneros ¿El resultado de esto? una evolución artística que conquistó los primeros lugares de las listas.

Según lo dicho por Alejandro para la revista Rolling Stone, su intención era clara: “Quería un sonido que se sintiera vivo, lleno de energía y con una banda que le diera una vibra única”.

Este enfoque lo llevó a conectar de una forma diferente con sus fans, quienes han catalogado Cosa Nuestra como algo más auténtico.

Aunque ha sido reservado al hablar sobre la secuela de este álbum, Rauw confesó hace algunos meses que el proceso creativo de Cosa Nuestra lo llevó a prepararse y superar sus propios límites como artista.

Por lo tanto, podemos suponer que Cosa Nuestra Vol. II nos sorprenderá de la misma forma que lo hizo la primera parte; haciendo que forme parte de nuestras playlist favoritas.

No obstante, si te preguntas a qué se refería con “algo más” en su publicación de X, déjanos decirte que el “2025” inscrito en la defensa del auto que aparece en la portada de su disco Vice Versa ha sido el blanco principal de las teorías.

do you want to say something? @rauwalejandro 🫣 pic.twitter.com/8YnklED90e

— best of rauw (@bestofrauw) January 8, 2025