Rauw Alejandro escribe carta a Rosalía en ‘Hayami Hana’. Aquí la letra

En el apasionante mundo de la música siempre tenemos sorpresas y colaboraciones inesperadas. En esta ocasión, el talentoso cantante Rauw Alejandro ha dejado a todos conmocionados al lanzar la canción Hayami Hana, en la que comparte una desgarradora carta de amor a la reconocida artista Rosalía.

A través de este emocional tema, Rauw expresa sus sentimientos más profundos y deja al descubierto la intensidad de sus emociones hacia la cantante española.

A continuación, detallaremos la letra de esta canción que ha causado gran impacto en el ámbito musical.

Lee: Danna Paola estrena nueva canción y la letra ya está en boca de todos

Hayami Hana y la relación que tiene con Rosalía

Hayami Hana es una obra de arte lírica en la que Rauw Alejandro utiliza metáforas y poesía para transmitir su amor y admiración hacia Rosalía.

La letra de la canción nos sumerge en un mundo de romanticismo y melancolía que nos hace sentir un nudo en la garganta al escuchar tan tremendos versos, en los que Rauw expresa su necesidad de estar cerca de Rosalía y su deseo de vivir una historia de amor sin restricciones.

Así es la letra de Hayami Hana

A lo largo de la canción Rauw Alejandro menciona la distancia que lo separa de la cantante y cómo eso le afecta profundamente en el día a día, dejando en evidencia el dolor que le provoca estar lejos de su amada. Aquí te dejamos algunos versos de la desgarradora letra:

“Por si acaso nunca volvemo’ a hablar

Y mis ojos favorito’ no me vuelven a mirar

Esta la hago pa’ cuando te quiera’ recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad

Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear

Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar, sí

Aquí no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar

Hemos discutido, me cuesta expresarme

Todas mis carencias ya tú te las sabe’

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme

Y qué pena, las pareja’ ya no duran, duran poquito

Quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquito’

¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer?

Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidade’ y defecto’

Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no to’a las persona’ están preparada’ pa’ esto

Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel

Ella siempre tuvo la clave de mi cel

Esto fue algo más que no está en mi poder

Mi niña de cristal, mi barquito de papel

Te desarmaste y, arreglarte, intenté

Y aunque lejos te me fuiste, me quedé

Ahora no estoy, pero quiero que sepas que

Tú eres más fuerte de lo que crees

Y espero que algún día podamo’ reírnos del pasado

Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tú me has regala’o

Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatua’o, ma

Pa’ terminar

Sé que vas a ser la mejor artista

Es que otra como tú en verdad no creo que exista

Eres la portada más bella de to’a las revista’

Yo sí lo sabría, aunque no tenga vista

Si con tan solo escuchar tu voz

El mar se calma de cualquier tormento

Miles de personas piensan lo mismo

No lo digo yo, por culpa de este sentimiento

Y, desde Los Ángeles lo supe, ella es mi MOTOMAMI

¿Qué vendrá después? No sé

Pero sé que pa’ ti serán to’ los GRAMMYs, ey

Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo

Cuando planean, sé que siempre te cogen de ejemplo

Y aunque te copien, fallarán en el intento

Porque solo Dios escoge a poco’ con ese talento”

La canción Hayami Hana de Rauw Alejandro es mucho más que una simple letra de amor. Es una desgarradora carta en forma de canción, en la que el cantante expresa sus más profundos sentimientos hacia Rosalía. A través de poesía y metáforas, Rauw logra transmitir la intensidad y la vulnerabilidad de estar enamorado.

Lee: Karol G está de estreno, conoce todo sobre su álbum recién lanzado

Recuerda que ya puedes disfrutar de tus canciones favoritas de Rauw Alejandro y Rosalía en Claro música, que también te permite descargar y llevar contigo las canciones de tus bandas favoritas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Sin duda, Hayami Hana es una canción potente que expone los sentimientos del cantante hacia Rosalía. ¿Qué opinarías si alguien te dedicara esta triste canción?

Ahora ve: