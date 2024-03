¿Quién desplazó a Kanye West en las listas de música de Estados Unidos?

Puede que para algunos sea una una novedad que TWICE se encuentre en el primer lugar de Billboard. Pero teniendo en cuenta la trayectoria de la banda surcoreana y el éxito mundial del k-pop, era cuestión de tiempo para que sucediera.

Lee: Los artistas con los álbumes más esperados de 2024

¿Quiénes son las Twice?

Probablemente viste más de una vez algún video de Tiktok con The Feels sonando en el fondo.

Y es que para la mayoría de las personas ya no es extraño escuchar de bandas como BTS, Blackpink, EXO o Stray Kids, pues el k-pop lleva años liderando el mercado musical.

Un ejemplo de ello es TWICE, la banda compuesta por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Ji-hyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, que se posicionó exitosamente fuera de Corea del Sur.

Vale la pena recordar que las TWICE debutaron luego de ganar el reality show Sixteen en el 2015. Ellas fueron seleccionadas de entre varias jóvenes que compitieron para ser parte de la banda que al día de hoy tiene ya varios éxitos musicales.

¿Por qué es relevante que las TWICE llegaran al Billboard?

TWICE no es la primera banda femenina de k-pop en llegar al número 1º en el Billboard, anteriormente este puesto fue de BlackPink con Born Pink (2022) y de New Jeans con con Get Up (2023).

Sin embargo, con su último EP With You-th, lanzado el pasado 23 de febrero, TWICE logró ser una de las primeras bandas en hacerlo en 2024.

Con un total de seis canciones, lograron posicionarse en plataformas como Claro música, desplazando a artistas ganadores de Grammys como SZA y Kanye West.

De esta manera, demostraron que la música creada en otras latitudes a la estadounidense puede llegar a ser igual de popular.

Si quieres seguir disfrutando del k-pop, recuerda que puedes ver una de las presentaciones más icónicas de BLACKPINK – The Show contratando el canal Quello Concerts by Stingray por Claro video, con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: Lisa de BLACKPINK debutará como actriz en una de las series más populares

Cuéntanos, ¿Ya escuchaste este nuevo EP de TWICE?

Ahora ve: