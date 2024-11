¡One Direction vuelve a dominar las listas de música!

Aunque One Direction nunca dejó de estar vigente en nuestras vidas, la muerte de Liam Payne ha revivido la llama de su música en todo el mundo.

Sus antiguos compañeros y millones de fans han encontrado consuelo en sus canciones, que han vuelto a ocupar lugares destacados en las listas.

Las canciones de One Direction que han comenzado a regresar a los primeros lugares

Luego de que Liam Payne partiera el 16 de octubre de este año, sus excompañeros (Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik) han compartido palabras de dolor y gratitud hacia Liam; recordando los años juntos y el sueño que los unió cuando eran parte de One Direction.

Este tributo, sin embargo, no se ha quedado ahí y sus fans, fieles al legado de Payne han vuelto a escuchar los álbumes que los conectan con su juventud y sus recuerdos.

Según el sitio de tendencias musicales Official Charts, discos como Take Me Home de 2012, Midnight Memories de 2013 y Up All Night de 2011 han regresado a los puestos más altos de las listas.

Mientras que Billboard, menciona que las canciones en solitario de Liam como Teardrops, For You y Strip That Down también han vuelto a causar interés entre sus fans.

Es como si después de la tragedia, sus canciones resonaran con un sentido más profundo; recordándole a sus fans que pueden ser mejores y que deben mantenerse unidos.

Y aunque algunos rumores apuntan que existe material suficiente para lanzar el segundo álbum en solitario de Liam que quedó inconcluso. De momento, la música de One Direction es uno de los mejores refugios para aquellos que lamentan su partida.

Así, cada vez que sus fans escuchan uno de sus versos o acordes, le rinden homenaje a Liam; porque saben que mientras lo sigan escuchando: nunca se habrá ido.

Cuéntanos, ¿Cuál es tu canción favorita de Liam Payne con One Direction?

