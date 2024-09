¡Oasis regresa! Repasamos las canciones que definieron su carrera

Oasis, la icónica banda de los hermanos Gallagher, está de vuelta. Después de 15 años de separación, la noticia de su regreso causó una ola de emoción en todo el mundo.

Fundada en 1991, esta banda de Manchester, se convirtió rápidamente en un pilar del britpop, dominando las listas de éxitos en los años noventa con su inconfundible estilo.

La rivalidad entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, así como su explosiva personalidad en el escenario y fuera de él, alimentaron tanto su fama como su caída.

Sin embargo, su música ha trascendido estas disputas, convirtiéndose en la banda sonora de toda una generación.

Con su regreso, es el momento perfecto para recordar las canciones que han marcado su trayectoria y definido su legado en la historia de la música.

Las cinco canciones que definieron a Oasis

1. Wonderwall

Lanzada en 1995, Wonderwall es quizá la canción más emblemática de Oasis. Con su letra introspectiva, se convirtió en un éxito mundial y sigue siendo una de las canciones más reconocibles de la banda.

Esta ha sido versionada por numerosos artistas y es un clásico en cualquier lista de reproducción de rock.

2. Don’t Look Back in Anger

Don’t Look Back in Anger es una balada poderosa que destaca la habilidad de Noel Gallagher para escribir letras emotivas.

La canción se ha convertido en un himno de esperanza y resiliencia, especialmente después de haber sido utilizada en numerosos eventos conmemorativos en el Reino Unido.

3. Live Forever

De su álbum debut Definitely Maybe (1994), Live Forever es una declaración con un mensaje optimista y de energía contagiosa.

La canción surgió como una respuesta de Liam Gallagher a la canción I Hate Myself and Want to Die de la banda de grunge Nirvana. Liam declaró que encontraba molesto el mensaje en esa canción y prefería celebrar la vida.

La canción ayudó a establecer a Oasis como una fuerza dominante en la escena musical de los noventa.

4. Champagne Supernova

Esta épica canción de siete minutos es conocida por su atmósfera psicodélica y sus letras enigmáticas. Champagne Supernova ha sido interpretada en innumerables conciertos y sigue siendo una de las favoritas entre sus fans.

5. Supersonic

El primer sencillo de Oasis, Supersonic, lanzado en 1994, es una explosión de energía y actitud.

La canción capturó la esencia del britpop y presentó al mundo el sonido distintivo de la banda. Con un riff de guitarra icónico y una letra audaz, Supersonic sigue siendo un clásico.

El regreso de Oasis promete revivir la magia de estos y otros éxitos, llevando a sus fans a un viaje nostálgico a través de su impresionante catálogo musical.

