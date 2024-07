¡No creerás el estilo de la nueva canción de Kesha!

By

Kesha nos sorprendió con su nuevo sencillo, Joyride. Esta canción marca su regreso triunfal después de una pausa y cambios en su carrera. ¿La extrañaste?

Kesha: un regreso lleno de energía

Joyride es un himno electropop con toques de música electrónica (EDM, por sus siglas en inglés). Hasta ahora ha tenido un buen recibimiento tanto de la crítica como del público, quienes han elogiado su vibrante estilo.

Kesha ha compartido en varias entrevistas que esta canción es muy personal para ella, pues representa un nuevo capítulo en su vida y su carrera.

La canción mezcla sonidos de acordeón y sintetizadores que la dotan de un toque fresco y juguetón. Por otra parte, la letra utiliza metáforas relacionadas con conducir un auto para hablar de amor propio y empoderamiento.

La artista nos invita a subirnos a este viaje lleno de energía y autenticidad. Nos dice ¡Súbete, diviértete y sé simplemente tú!

La evolución de Kesha

La carrera de Kesha ha tenido altibajos; pero su talento y determinación siempre la han mantenido en el radar de la industria musical. Desde sus inicios, con éxitos como Tik Tok y We R Who We R, ha demostrado ser una artista versátil y persistente.

Así, Joyride no es solo una canción; es una declaración de que regresó para quedarse y seguir innovando en el mundo de la música.

Kesha anunció que Joyride es solo el comienzo de una serie de lanzamientos que planea compartir con sus fans en los próximos meses.

Así que ¡prepárate para un emocionante paseo musical!

