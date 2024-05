Nelly Furtado brilla por su talento y éxitos que han marcado su carrera

By

Nelly Furtado se presentó el fin de semana pasado en México en el festival Tecate Emblema; su actuación fue brillante y espectacular. Sus fans se emocionaron al escuchar sus grandes éxitos, los cuales han sido la banda sonora de sus vidas durante años.

Sin embargo, la cantante ha recibido fuertes críticas por su apariencia física y varios usuarios salieron en su defensa.

“Los cuerpos cambian, mis respetos para las que logran llegar a sus 45 años así de bien” y “¡Qué hermosa mujer es Nelly Furtado!“, fueron algunos de los comentarios a su favor.

Una trayectoria impresionante

Y sí, más allá de ser una cara bonita, Nelly Furtado se ganó un lugar dentro de la industria musical gracias a su talento y extraordinaria voz.

Con más de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo, se ha convertido en una de las artistas canadienses más exitosas.

Furtado saltó a la fama en el año 2000 con su álbum debut Whoa, Nelly!, inspirado en el trip hop. Este disco fue un éxito tanto crítico como comercial, y nos regaló dos sencillos que se posicionaron en el top 10 del Billboard Hot 100:

I’m Like a Bird y Turn Off the Light. El primero incluso le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina.

Pero fue con su tercer álbum, Loose, lanzado en 2006, que Nelly Furtado alcanzó la cúspide de su carrera. Este disco, considerado una reinvención radical de su imagen, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Sencillos como Promiscuous, que contó con la colaboración del rapero Timbaland, y Maneater dominaron las listas de éxitos.

Una estrella versátil

A lo largo de su carrera, Nelly Furtado ha explorado géneros musicales con versatilidad y ha mantenido su autenticidad.

Desde su introspectivo segundo álbum, Folklore (2003), hasta su incursión en el pop latino con Mi plan (2009), ha demostrado que su talento trasciende la belleza física.

En resumen, Nelly Furtado es mucho más que una cara bonita. Su música, su creatividad y su dedicación la han llevado a conquistar el mundo y a dejar una marca imborrable en la historia de la música. ¡Bravo, Nelly!

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Nelly Furtado?

