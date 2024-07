Moby regresa a los escenarios con nuevo álbum después de una década

Después de una década de silencio en los escenarios, el icónico músico y compositor Moby está de vuelta. El aclamado artista anunció su regreso con un nuevo álbum titulado Always Centered at Night.

También anunció una gira por Europa para celebrar el 25.º aniversario de su emblemático álbum Play. ¡Bienvenido de vuelta!

Lee: Los detalles detrás del nuevo álbum de Camila Cabello: ‘C,XOXO’

La gira de Moby: un viaje nostálgico y solidario

Moby no solo revivirá clásicos como Porcelain y Natural Blues, sino que también deleitará a la audiencia con favoritos como Extreme Ways y We Are All Made of Stars. Además, traerá de vuelta éxitos rave como Feeling So Real y Go en vivo.

Pero lo que hace que esta gira sea aún más emocionante es que el total de los ingresos recaudados se destinará a organizaciones europeas de defensa de los derechos de los animales, un tema en el que el compositor se ha involucrado constantemente.

Always Centered at Night, el nuevo álbum de Moby

Su nuevo álbum, Always Centered at Night cuenta con la colaboración de trece artistas en los trece temas del álbum; entre ellos, el fallecido escritor Benjamin Zephaniah, el músico Serpentwithfeet y la cantautora Gaidaa.

Recientemente, Moby compartió el sencillo Dark Days, en el que participa la aclamada cantautora de soul jazz, Lady Blackbird. ¡Escúchalo!

Así que prepárate para bailar, emocionarte y apoyar una buena causa. Moby está de vuelta, y su música sigue resonando con fuerza.

Puedes disfrutar de la música de Moby dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Moby?

Lee: Este álbum de Taylor Swift está por convertirse en su disco más escuchado

Ahora ve: