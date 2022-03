¿Maroon 5 o The Strokes? Pa´l Norte 2022 revela cartel por día

By

¡Maroon 5 el viernes 1 de abril y The Strokes el sábado 2 de abril! Conoce el 'lineup' completo para esta edición.

Tras la serie de inclemencias, producto de la pandemia, los festivales de música en nuestro país comienzan a resurgir poco a poco. Por eso, el tradicional Pa’l Norte está de regreso con su edición 2022 y trae grandes sorpresas. Una de ellas es la revelación del cartel por día que, por supuesto, incluye a Maroon 5 y The Strokes. ¿Ya sabes que día(s) vas a ir?

¿Qué bandas y artistas estarán presentes en el Pa’l Norte 2022?

En esta ocasión, el Pa’l Norte 2022 se llevará a cabo desde el viernes 1º de abril hasta el sábado 2 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Desde redes sociales, los organizadores del festival revelaron el cartel por día con las bandas y artistas que podremos disfrutar.

Viernes 1º de abril

Aunque la banda estadounidense Maroon 5 será la estrella de ese día, también prenderán el escenario los siguientes artistas y agrupaciones:

Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, Nicki Nicole, Papa Roach, Sech, Siddhartha, Tainy, 100 Gecs, Adriel Favela, Álvaro Díaz, Aron, Beret, Blessd, Camilo Séptimo, Chanel Tres, Crooked Colours, Drama, Elderbrook, Ford, Kevin Kaarl, Los Cadetes de Linares, Los Pericos, Louisahhh, Los Relampaguitos, Mariana Bo, Molchat Doma, Nicola Cruz, Night Tales, Porter, Rock en tu idioma, Serbia, Snow Tha Product, Taburete, Tokischa, Tropical Panamá, Vetusta Morla, Alesha, Alonso Rivero B2B Nico Borgio, Charlie Rodd, Elefante, Javier Blake, Robot 95, Samantha Barrón, Vanessa Zamora, Sandra Echeverría y Whiplash.

Sábado 2 de abril

The Strokes, liderados por Julian Casablancas, serán las máximas estrellas del evento. Sin embargo, también podremos deleitarnos con los siguientes artistas y agrupaciones:

Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue, Los Claxons, Lee Foss, Love of Lesbian, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Àlex Fernández, Blond:Ish, Carlos Sadness, Charly Jordan, Clubz, Daniel me estás matando, Dorian, Él Mató A Un Policía Motorizado, Esteman, Francisca Valenzuela, Hermanos Gutiérrez, Hugel, Inspector, Jesse Baez, Kaydy Cain, Kenia Os, L-Gante, La Gusana Ciega, Lng/Sht, Majo Aguilar, Moenia, Rebolledo, Salomón Robles, San Serna, Tom & Collins, Alejandro Franco, Alexia Malo, Arroba Nat, Boby Drum, Carlos y José Jr., El Arturo, El Kuelgue, Lost Acapulco, Paco Barrón y Sus Norteños Clan, Priscilla Orfanos, Shei, Sidecars, Stripe y YungPancho.

Boletos y precios de Pa’l Norte 2022

El acceso general para el Pa’l Norte 2022 tiene un costo de $3,390 pesos y los beneficios son los siguientes:

Acceso al festival (y sus 9 escenarios).

Más de 125 bandas.

27 horas de música.

Más de 50 opciones gastronómicas.

Zona de hidratación gratuita.

Pa’l Mercado.

Kermesse.

Callejón del postre.

Renta de lockers.

Cajeros automáticos.

Asistencia médica.

Sin embargo, los boletos individuales para quienes decidan acudir únicamente un día del evento musical podrán comprarse a partir del 3 de marzo de 2022 a través del sistema Ticketmaster.

Y tú, ¿ya sabes a quién quieres disfrutar en vivo? ¿Maroon 5, The Strokes o ambos?

