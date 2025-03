¿Marco Antonio Solís “El Buki” hará una colaboración con Kendrick Lamar?

By

¿Quién dijo que el mariachi no se mezclaba con el 'rap'?

En una noche que los asistentes nunca olvidarán, Marco Antonio Solís mejor conocido como “El Buki”, sacó una carta bajo la manga que dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué hizo? ¡Nada más y nada menos que mezclar su magia de mariachi con uno de los éxitos más grandes de Kendrick Lamar! ¿Ya sabes de qué canción se trata? Si no, sigue leyendo…

¿Estamos a punto de ver una colaboración entre Kendrick Lamar y Marco Antonio Solís?

El Estadio Centenario en Resistencia fue testigo de un momento impensable para algunas personas, cuando Solís vestido con un llamativo traje verde azulado y sombrero de vaquero, comenzó a cantar El Celoso de Los Bukis.

Sin embargo, justo antes de que el público se dejara llevar por la nostalgia, las notas de Not Like Us, la canción que puedes escuchar en las mejores playlists de Claro música, resonaron en el escenario, creando una fusión inesperada entre el mariachi y el rap.

Tal como puedes ver en el siguiente video, la voz de Lamar se mezcla con la energía de Solís, quien a sus 65 años lleva el mariachi a un territorio completamente nuevo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

Sin embargo, aunque algunos se preguntan si algún día existirá una colaboración oficial entre Solís y Lamar, lo cierto es que, a pesar de que ambos artistas han demostrado su disposición para romper explorar nuevos horizontes musicales, no hay nada confirmado.

En cualquier caso, una cosa es clara: Marco Antonio Solís sigue siendo un artista innovador, que trabaja incansablemente para unir géneros y generaciones a través de su talento y sensibilidad.

Y si este mashup es una muestra de lo que está por venir en la carrera de “El Buki”, estamos a punto de ser testigos de algo verdaderamente épico.

Cuéntanos, ¿te gustaría escuchar una colaboración entre Kendrick Lamar y Marco Antonio Solís?

