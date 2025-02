Los secretos que esconde ‘Abracadabra’, el nuevo hit de Lady Gaga

By

No es para nada lo que piensas.

Si ya escuchaste el nuevo sencillo de Lady Gaga, entonces sabes que Abracadabra no se trata de un simple regreso a sus raíces, ya que esconde un significado más profundo de lo que parece.

Si quieres saber todo sobre sus referencias, acompáñanos en un viaje de magia, amor y oscuridad

Lo que esconde la nueva canción de Lady Gaga

Aunque en los primeros años de su carrera, Lady Gaga había sido conocida por crear mundos extraños a través de sus canciones.

Tuvo que pasar un tiempo para que viéramos su regreso al estilo que la convirtió en una de las mejores artistas de la historia, recordándonos que su música sigue siendo tan innovadora como siempre.

En este sentido, podemos decir que Abracadabra es una fusión entre sus álbums The Fame Monster y Born This Way; donde los aparentes juegos de palabras sinsentido, tienen un significado más profundo

Según lo dicho por Gaga en una entrevista para Elle, más allá de lo que podemos suponer de la letra, la canción explora esa tortura mental que todos enfrentamos cuando nos repetimos, una y otra vez, esas palabras que nos hieren.

De ahí que la canción diga que la dama de rojo, o nuestra voz en la cabeza según Gaga, nos de a elegir entre amor y muerte. Es decir, o tenemos el valor de afrontar lo que sentimos por algo o por alguien o bien, que lo demos por perdido.

Por eso, si tomamos en cuenta la definición de abracadabra de la BBC, “sucedió tal como fue dicho”. La canción, habla de que tanto Lady Gaga como nosotros; tenemos el poder de causar que el mundo exista y por lo tanto, de hacer que la música sea la inspiración que necesitamos para ser esas personas que siempre hemos querido.

En resumen, Abracadabra es una canción para esos momentos de oscuridad, donde la magia de la música puede guiarnos hacia la luz y permitirnos mostrarnos tal como somos.

Cuéntanos, ¿conoces otro significado de la canción?

