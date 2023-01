¿Los Rolling Stones tienen nueva música? Esto dice Keith Richards

The Rolling Stones siguen siendo una de las bandas de rock más importantes en la historia de la música. Para muchos, incluso fueron el rival más grande de The Beatles, solo que a diferencia de The Beatles, The Rolling Stones no han dejado de hacer música y de ofrecer conciertos, lo que los mantiene como la banda de rock más antigua y activa hasta ahora.

Nueva música de los Rolling Stones

Esta semana, el legendario guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, anunció mediante un emotivo video en Instagram que la icónica banda de rock está a punto de lanzar nueva música.

Richards aprovechó también para saludar a sus seguidores y dar sus mejores deseos para este nuevo año, así como mantenerlos al tanto de lo que la banda está haciendo.

Pero eso no fue todo, pues Keith Richards mencionó que probablemente también los veamos en vivo pronto:

“Hola chicos, aquí estamos de nuevo. Quiero desearles a todos un tardío Feliz Año Nuevo; también contarles que hay algo de nueva música en camino y, con suerte, llegaremos a vernos. Tendremos que cruzar los dedos”

Otra de las noticias que compartió el famoso guitarrista, fue que el baterista Steve Jordan será quien les ayude a realizar las grabaciones para este nuevo álbum, pues fue el mismo Jordan quien comenzó a tocar con The Rolling Stones luego del fallecimiento de Charlie Watts, en agosto del 2021.

Rolling Stones en la actualidad

Como mencionamos anteriormente, The Rolling Stones no han parado de hacer música, lo cual es sorprendente, pues si consideramos que todos los integrantes se han hecho millonarios con su música, es evidente que hoy solo siguen tocando por placer, sin mencionar que ya todos se encuentran en una avanzada edad.

Así como The Rolling Stones han permanecido activos, también continúan siendo galardonados y en el foco de la fama y el éxito.

En 2022, por ejemplo, la banda fue homenajeada con su propia moneda de colección, que se emitió por la mismísima Real Casa de la Moneda Británica. Esta moneda de 5 libras deja ver la silueta de los músicos y su legendario logotipo.

Otra increíble noticia para este 2023. ¿Estás listo para escuchar las nuevas canciones de los padres del rock?

