Los nombres a tener en cuenta en los Grammy 2025

Después de un 2024 memorable donde Taylor Swift, Billie Eilish y Miley Cyrus se llevaron las grandes victorias. La edición de los Grammy 2025 se perfila como otra noche histórica para la música.

¿Cómo lo sabemos? Basta con ver la lista de nominaciones para conocer los nombres que podrían dominar esta edición.

Los artistas más destacados de los Grammy 2025

Cuando se trata de los sonidos más virales de 2024, tenemos que hablar de Beyoncé cuya canción Texas Hold ‘Em’ compite en la categoría de Grabación del año. Mientras su disco Cowboy Carter hace lo propio en la categoría de Álbum del Año.

De la misma forma que Beyoncé, tanto Taylor Swift como Billie Eilish quieren llevarse los premios más importantes de la noche, ya sea con Fortnight y The Tortured Poets Department o con Birds of a Feather y Hit Me Hard and Soft.

Pero eso no es todo, ya que en la categoría de Álbum del año, también se encuentran Djesse Vol. 4 de Jacob Collier y The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan.

Otro de los nombres a considerar es el de Charli XCX cuyo álbum BRAT puso a bailar a todos en 2024, gracias a éxitos como 360, que la posicionaron como una de las mejores artistas de música electrónica.

A su vez, otras canciones destacadas son la de Lady Gaga y Bruno Mars, Die With a Smile que, junto a la nominación de Sabrina Carpenter con Please Please Please, nos recuerdan que los Grammy siguen reconociendo la creatividad.

Y para las personas que buscan sonidos frescos, se encuentran los nominados a Mejor artista nuevo como Benson Boone, Raye y Teddy Swims.

Sin mencionar que la canción de The Beatles, Now and Then, podría ser la primera pieza musical hecha con ayuda de la inteligencia artificial en ganar un Grammy.

En resumen, la ceremonia promete ser un espectáculo impresionante, con artistas de distintos géneros que competirán en un evento que pasará a la historia.

¿Cuándo es la ceremonia de los Grammy 2025?

Si todo sale como lo planeado, el 2 de febrero de 2025 podremos disfrutar de la 67ª Edición de los premios Grammy.

