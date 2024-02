Antes de que se anunciaran los ganadores, la noche de los Grammy 2024 estuvo llena de música, sorpresas y actuaciones memorables, como el homenaje de Annie Lennox a Sinead O’Connor; el dueto de Tracy Chapman con el cantante de country Luke Combs; la apertura de Dua Lipa, y los espectáculos de Joni Mitchell y Billy Joel.

Lee: Los festivales de música a tener en cuenta en 2024

Lo que nos dejó la noche de los Grammy

Como era de esperarse, una de las grandes ganadoras de la noche fue SZA, quien lideraba las nominaciones y salió vencedora en tres. Mientras que Victoria Monét se llevó el premio a la artista revelación y Boygenius triunfó en la categoría de rock.

Por su parte, Peso Pluma se llevó el premio a mejor álbum de música mexicana. Karol G hizo historia al ser la primera cantante en llevarse el premio a mejor álbum de música urbana.

Y Taylor Swift demostró por qué es la reina indiscutible del pop, al llevarse por cuarta vez el premio a mejor álbum del año por Midnights, superando a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Los ganadores destacados de los Grammy 2024

Mejor artista revelación: Victoria Monét.

Canción del año: What Was I Made For? de Barbie, Billie Eilish.

Álbum pop del año: Midnights, Taylor Swift.

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano): Génesis, Peso Pluma.

Mejor grabación pop dance: Padam Padam, Kylie Minogue.

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: Barbie The Album, compilación de varios artistas.

Mejor álbum de música urbana: Mañana será bonito, Karol G.

Mejor actuación pop en solitario: Flowers, Miley Cyrus.

Mejor canción escrita para medios visuales: What Was I Made For? de Barbie The Album, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

Mejor álbum latino de rock o alternativo: De todas las flores, de Natalia Lafourcade y Vida cotidiana de Juanes.

Mejor video musical: I’m Only Sleeping, The Beatles.

Mejor álbum de pop latino: X Mí (Vol. 1), Gaby Moreno.

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión): Oppenheimer, Ludwig Göransson.

Mejor canción de rap: Scientists & Engineers, Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

Mejor grabación dance/electrónica: Rumble, Skrillex, Fred Again y Flowdan.

Mejor álbum de rock: This Is Why, Paramore.

Mejor álbum de música alternativa: The Record, Boygenius.

Mejor interpretación de metal: 72 Seasons, Metallica.

Mejor canción de rock: Not Strong Enough, Boygenius.

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Star Wars Jedi: Survivor, Stephen Barton y Gordy Haab, compositores.

Recuerda que puedes llevar tus canciones preferidas de los Grammy a dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción a Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuántos Grammy se llevaron tus artistas favoritos?

Lee: La nueva función para silenciar los números desconocidos en WhatsApp

Ahora ve: