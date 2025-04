Lorde está de vuelta y quiere hacernos llorar 😭

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste a Lorde con el corazón roto?

Pues prepárate, porque todo indica que está de vuelta y lista para desordenarnos la cabeza, con un nuevo sencillo que suena a flashbacks de fiestas a las 3 a.m., decisiones cuestionables, pero también a ese tipo de nuevos comienzos que necesitamos.

No necesitamos convencerte, sigue leyendo…

Lee: ¿Hay una ‘Carita linda’ que no te puedes sacar de la cabeza? Esta canción es para ti

¿Qué fue eso, Lorde?

Desde que tenía 17, Lorde no ha parado de sorprendernos. Y aunque ha pasado más de una década desde aquel Royals que cambió todo, su esencia sigue ahí: intensa, rara, brillante y demasiado honesta como para pasar desapercibida.

Como ya es costumbre con ella, What Was That no es una canción cualquiera. Es más bien una carta llena de esas preguntas que solo se nos ocurren en el after: ¿Qué fue eso? ¿De verdad lo vivimos? ¿Sentimos lo mismo? ¿Nos dolió?

Lorde presentó este track por primera vez en TikTok mientras trotaba por Nueva York, como si fuera cualquiera de nosotros corriendo con los audífonos a todo volumen, sintiendo mil cosas mientras cantaba “Te lo dí todo desde los 17”.

Y aunque en ese momento sus fans no sabían si querían abrazarla, llorar o ambas cosas al mismo tiempo, horas después apareció en Washington Square Park, rodeada de su gente, bailando sobre una tarima de madera improvisada. Porque así es ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorde (@lorde)

La canción habla de besos eternos, momentos míticos en el jardín y luces azules que parecen salidas de un sueño. Pero también de dudas, de espejos cubiertos y de esa vibra tan Lorde de querer desaparecer mientras observas la fiesta desde un rincón. Sí, justo como ese meme.

Y aunque todavía no hay anuncio oficial de un nuevo álbum, todo indica que estamos entrando de lleno en lo que Charli XCX ya nombró como el “verano de Lorde 2025”.

Si eso es verdad, solo es cuestión de tiempo para llenarnos la cara de glitter y volver a cantar sus letras como si fueran nuestras. Porque, de alguna forma extraña y mágica, siempre lo han sido.

Si quieres viajar en el tiempo a cuando escuchabas a Lorde con el corazón roto, suscríbete al modo ilimitado de Claro música, y escucha tus canciones preferidas sin gastar tus Megas.Â

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción preferida de Lorde?

Lee: ¡Katy Perry regresa a México con su espectacular ‘Lifetimes Tour’!

Ahora ve: