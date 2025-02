‘Lo que me causa’… la nueva canción de Tini y Milo J es 😢😭😮‍💨

By

¿Cuántas veces has sentido que el amor se vuelve una espera que nunca termina? Milo J y Tini transforman esa pregunta en música con Lo que me causa; una canción que encapsula la agonía de aferrarse a una relación que no avanza, pero tampoco desaparece.

¿Qué hacer cuando sientes que tu relación no avanza?

Desde las primeras notas, la colaboración entre los artistas construye un diálogo íntimo que nos recuerda esa verdad incómoda de nuestras relaciones, cuando nos damos cuenta que “ya no somos los de antes”.

¿Cómo explicar el instante en que los besos se vuelven rutina, las conversaciones se llenan de silencios y el cariño se transforma en rencor o indiferencia?

La respuesta está en cada verso de la canción, donde ambos admiten no tener más fuerzas para seguir, pero tampoco el valor para renunciar.

La letra, cargada de imágenes cotidianas que hieren—como la foto oculta en la billetera, la canción que revive fantasmas y la almohada vacía— nos recuerda que todos, en algún momento, hemos pasado por lo mismo.

Sin embargo, lo más duro es cuando Tini y Milo J, cantan una y otra vez con una voz quebrada “Es lo que me causa, querernos en pausa”.

Aunque este tema puede considerarse como un adelanto del próximo EP de Milo J, 166 DELUXE, que podrás escuchar en las mejores playlists de Claro música, también sirve como un abrazo para aquellas personas que esperan ese final que nunca llega.

Así que, cuando sientas o recuerdes esos momentos en los que tu relación parece estar a la deriva, escucha Lo que me causa y déjate envolver por una canción que no juzga, solo abraza.

Cuéntanos, ¿cuál es tu parte favorita de Lo que me causa?

