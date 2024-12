¡Las ‘playlists’ que harán brillar tu Navidad están en Claro música!

La Navidad está en el aire y Claro música trae para ti una colección mágica con los mejores éxitos navideños en inglés y español de la temporada.

¡Alegra tus fiestas con estos ritmos!

Lee: ¡Disfruta de ‘Panda Show’ en Claro música y muérete de risa con su humor picante!

La mejor música navideña en un solo lugar

Claro Música trae para ti una selección musical para disfrutar de esta temporada de fiestas. Ya sea que estés decorando el árbol, preparando la cena o amenizando tu noche navideña, hay algo para cada momento y gusto en estas playlists:

Novedades Navidad 24 es una playlist diseñada para llenar tu hogar de alegría y espíritu festivo.

Entre las joyas de esta lista encontrarás a David Bisbal con su encantadora versión de El burrito sabanero, así como el reciente cover de Jingle Bell Rock, interpretado por Bobby Helms y María Becerra.

Además, la playlist incluye la mágica colaboración de Andrea Bocelli y Sofía Carson en White Christmas, y el nuevo lanzamiento de Ed Sheeran, Under the Tree, una canción que se siente como un cálido abrazo para quienes están lejos de casa esta Navidad.

Pero eso no es todo. Artistas como Ana Victoria, Comisario Pantera y otros talentos se suman con sus increíbles canciones, asegurando que haya algo para todos los gustos.

En Claro Música también encontrarás la playlist Top Navidad que tiene desde clásicos como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey hasta éxitos latinos como Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel.

En esta playlist cada canción ha sido seleccionada para alegrar tu corazón y poner un brillo especial a tus celebraciones.

También Taylor Swift añade un toque único con su encantadora versión navideña de Christmas Tree Farm, mientras que Daniela Romo crea una atmósfera mágica con sus hermosas melodías, como Ven a cantar.

Con artistas como Pandora, Frank Sinatra, Emmanuel y más, esta selección está llena de canciones que harán que tu Navidad sea aún más especial.

Así que ya lo sabes: no importa si estás preparando un intercambio de regalos con tus amistades, horneando galletas o celebrando con tu familia, estas playlists están diseñadas para ser tu banda sonora perfecta para cada ocasión.

Con canciones en inglés y español, este repertorio no solo celebra la diversidad musical, sino también la unión que caracteriza estas fechas tan especiales.

¡Prepárate para llenar de música tu Navidad! Disfruta esta selección musical en cualquier lugar sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción navideña favorita?

Lee: ¿El nuevo álbum de Cher será el último de su carrera?

Ahora ve: