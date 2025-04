Lana Del Rey está casi lista para sorprender al mundo con su próximo álbum. Este lanzamiento ha pasado por múltiples cambios de nombre y fechas de lanzamiento, dejando al público en un estado de incertidumbre y emoción.

Hasta ahora la cantante ha compartido dos sencillos que dejan entrever que este próximo disco tendrá un giro más country. Ya puedes escucharlos en Claro música, donde también puedes descargarlos para reproducirlos cuando quieras.

Aquí te los compartimos y te contamos más detalles.

Lee: ¡Katy Perry regresa a México con su espectacular ‘Lifetimes Tour’!

¿Cuándo llegará el nuevo disco de Lana del Rey?

Inicialmente, la cantante anunció que su décimo álbum llevaría el nombre de Lasso y sus fans quedaron a la espera de nuevas noticias.

Sin embargo, en noviembre de 2024, reveló en Instagram una portada con el título The Right Person Will Stay, confirmando que el disco llegaría a finales de mayo de 2025. Pero la historia no terminó ahí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LANA DEL REY (@honeymoon)



En un video que posteriormente eliminó, Lana mencionó que tanto el título como la fecha de lanzamiento habían cambiado nuevamente, dejando a sus fans con más preguntas que respuestas.

Y, hasta ahora, la artista no ha confirmado el nombre definitivo ni la fecha exacta de estreno.

Los sencillos que adelantan la nueva era de Lana Del Rey

A pesar de la incertidumbre, Lana Del Rey ha dado pequeños adelantos de lo que será su nueva era musical.

El primer sencillo, Henry, Come On, llegó por sorpresa el pasado 11 de abril, dejando claro que su sonido se inclina hacia el country clásico.

La canción, producida por Luke Laird, Jack Antonoff y otros colaboradores habituales de la cantante, ha sido recibida con entusiasmo por el público y se ha destacado por su atmósfera nostálgica.

Poco después, el 21 de abril, Lana lanzó Bluebird, un segundo adelanto que refuerza la estética country de su próximo álbum.

Con estos dos sencillos, Lana Del Rey ha dejado claro que su próximo álbum será una exploración de este género, que ya había insinuado en algunos de sus trabajos anteriores, pero que ahora parece abrazar por completo.

¿Será este el álbum que marque un antes y un después en su carrera? Solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto puedes disfrutar de estos sencillos y más éxitos de Lana Del Rey dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿qué esperas del nuevo álbum de Lana Del Rey?

Lee: ¿Hay una ‘Carita linda’ que no te puedes sacar de la cabeza? Esta canción es para ti

Ahora ve: