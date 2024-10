¡La princesa del pop está preparando nueva música! ¿De qué se trata?

By

Britney Spears está trabajando en nueva música para un proyecto muy especial, ¿quieres saber de qué se trata?

Lee: La nueva canción de Rosé y Bruno Mars inspirada en un juego coreano

La banda sonora de una vida y un renacer musical

La icónica princesa del pop está trabajando en nueva música para la banda sonora de su próxima película biográfica.

Después de haber sido liberada de la tutela de su padre en 2021, Britney ha estado compartiendo su amor por la música a través de su cuenta de Instagram, donde publica coreografías y reflexiones para sus fans.

Desde su liberación, Britney ha lanzado solo dos sencillos: Hold Me Closer en colaboración con Elton John y Mind Your Business junto a will.i.am. Sin embargo, parece que está preparada para un regreso triunfal a la música con este nuevo proyecto.

Britney está muy involucrada en el proceso creativo y está grabando nuevas canciones para la película.

Una biografía contada en notas y letras

El regreso de Britney a la música con su biopic plantea la oportunidad de unir la banda sonora de su vida con un relato visual.

La película, basada en su autobiografía The Woman In Me (2023), será dirigida por Jon M. Chu, conocido por la adaptación cinematográfica de Wicked (2024).

Las canciones inéditas que acompañarán a la cinta capturarán momentos claves de su historia: desde los altos y bajos de su carrera, hasta el proceso de sanación y empoderamiento que ha experimentado en los últimos años.

Si bien todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada para la biopic, la noticia ha vuelto a colocar a Britney en el centro del mundo pop, con una producción que celebrará su trayectoria y marcará un nuevo capítulo para la artista.

Britney Spears está de vuelta, y esta vez, en control total de su narrativa.

¡Prepárate para ser parte de su historia! Hazlo escuchando los mejores éxitos de Britney Spears. Disfrútalos dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Britney Spears?

Lee: El sol vuelve a brillar con un tour histórico que culmina en CDMX

Ahora ve: