La nueva canción de Rosé y Bruno Mars inspirada en un juego coreano

By

Rosé, talentosa integrante de BLACKPINK, lanzó un nuevo sencillo titulado APT., en colaboración con el icónico Bruno Mars.

Este sencillo marca el regreso de Rosé como solista después de tres años y también adelanta lo que será su primer álbum completo.

¿Quieres saber más detalles? Te contamos.

Lee: ¡Sigue la beatlemanía! The Beatles están de regreso, descubre cómo

APT.: un dúo inesperado

APT. es una canción vibrante y pegajosa que combina el estilo único de Rosé con el inconfundible sello de Bruno Mars.

Según Rosé, el título de la canción hace referencia a un popular juego coreano llamado Apartment (APT.), que es uno de sus favoritos para romper el hielo en las fiestas.

La idea surgió durante una noche en el estudio, cuando Rosé le enseñó el juego a su equipo y juntos decidieron crear la canción.

El resultado es un sencillo fresco y lleno de personalidad que ya está arrasando en las listas de reproducción.

Rosie, el próximo álbum de Rosé

APT. es solo el comienzo del próximo álbum de la cantante, titulado Rosie, que incluirá 12 canciones que abarcan una variedad de géneros, desde el pop hasta el indie rock.

Tras el éxito en 2021 de sus primeros sencillos en solitario, como On the Ground y Gone, Rosé ha estado trabajando arduamente en este proyecto, con el que mostrará su evolución artística y personal.

Rosé ha trabajado con productores de renombre como, Bruno Mars, Cirkut, Omer Fedi y Rogét Chahayed, para asegurar que cada canción del álbum sea una obra maestra. ¡Espéralo el próximo 6 de diciembre!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROSÉ (@roses_are_rosie)



Disfruta de APT. y más éxitos de Rosé dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿tú también esperas con emoción el primer álbum de Rosé?

Lee: Taylor Swift tiene preparado un lanzamiento especial, ¿de qué se trata?

Ahora ve: