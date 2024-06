La edición de colección ‘Rock ‘n’ Roll Star’ de David Bowie

David Bowie, el icónico camaleón del rock, sigue sorprendiéndonos incluso después de su partida. Esta vez con el lanzamiento de una caja de lujo que contiene varias sorpresas y lleva por nombre Rock ‘n’ Roll Star.

¿Qué contiene? ¡Vamos a sumergirnos en ella!

El viaje de Bowie

Rock ‘n’ Roll Star es un viaje a través de la carrera musical del legendario David Bowie que comienza desde febrero de 1971, cuando creó al personaje Ziggy Stardust. Es un set de 5 CD y 1 Blu-ray Audio que captura la esencia de Bowie en sus mejores momentos.

Desde demos de canciones hasta grabaciones en el estudio, pasando por sesiones de radio en el Reino Unido y presentaciones en televisión: todo está en esta caja de colección.

Pero lo más emocionante es que contiene 29 pistas inéditas que nos ofrecen una visión más profunda del genio creativo detrás de Ziggy.

Los tesoros ocultos de David Bowie

¿Qué tesoros encontrarás en Rock ‘n’ Roll Star? Entre las joyas destacadas se encuentran una versión alternativa de Lady Stardust, una interpretación inédita de Shadow Man y una versión más rápida de I Can’t Explain de The Who, que Bowie luego reversionó para su álbum Pin Ups.

Además, el Blu-ray incluye una versión especial del álbum Waiting in the Sky (Before the Starman Came to Earth) con canciones que no llegaron al disco final. Para ella se tomaron cintas de Trident Studio con fecha del 15 de diciembre de 1971

Así, Rock ‘n’ Roll Star es toda una experiencia; imprescindible para los seguidores de Bowie y una introducción perfecta para quienes quieran descubrir su legado.

¡Prepárate para viajar al espacio exterior con el sonido inmortal de David Bowie!

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de David Bowie?

