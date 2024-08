La canción de Jimin de BTS que se mantiene entre las más escuchadas del mundo

By

En los últimos años, el k-pop ha ido ganando terreno en la industria musical debido a la innovación en sus letras y coreografías. Pero hasta ahora era impensable que otro género que no fuera el pop en inglés liderara las listas de la música más escuchada.

Por ello, sorprende el hecho de que Jimin se encuentre en el Billboard Hot 100™, lo cual representa un logro para solistas de k-pop. Su nuevo sencillo, Who, se ha mantenido entre las 25 más escuchadas durante tres semanas consecutivas.

Lee: ‘The Death of Slim Shady’ marca con fuerza el ‘reset’ de Eminem

El poder de Who y el ascenso de Jimin

A pesar de las dudas iniciales sobre su capacidad, Jimin, uno de los integrantes más queridos de BTS, ha superado las barreras del k-pop en solitario con su nuevo sencillo: Who.

Recientemente, Billboard reveló que la canción continúa en el Hot 100™, alcanzando su tercera semana consecutiva en la lista. Actualmente se encuentra en el puesto número 24.

Con esto, Jimin se convierte en el primer solista de k-pop en mantener una canción en el top 25 del Billboard Hot 100™ durante sus primeras tres semanas, estableciendo un nuevo récord para artistas surcoreanos.

Pero la popularidad de Who no se limita al Hot 100™. La canción ocupa el puesto número dos del Billboard Global Excl. U.S., mientras que en el Billboard Global 200 ocupa el quinto lugar.

Aunque a simple vista pueden parecer solo números, este éxito refleja la profunda conexión que Jimin ha establecido con su audiencia desde el lanzamiento de Muse, su primer álbum en solitario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BTS JIMIN 지민 FANPAGE (@jimin)

En resumen, desprenderse de la figura de BTS sería un reto enorme para cualquiera, pero Jimin ha demostrado que tiene el talento y la capacidad para superar cualquier obstáculo. Su presencia en estas listas es prueba de ello.

Si, como Jimin, estás buscando a esa persona especial que siempre está en tu mente, encuéntrala mientras escuchas Who sin gastar tus Megas, con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción preferida de Jimin?

Lee: A 20 años de ‘Barrio Fino’: el disco de Daddy Yankee que lo hizo rey del reguetón

Ahora ve: