La canción con la que Lady Gaga vuelve a sus raíces musicales

Lady Gaga regresa a sus orígenes musicales con el estreno de su nuevo tema Disease, una canción que ha emocionado a sus seguidores por el toque característico de sus primeros años.

Este lanzamiento es una muestra de su versatilidad y un retorno a la identidad que la hizo legendaria.

Disease: un homenaje a sus primeros éxitos

La canción Disease sigue la fórmula que impulsó a Lady Gaga a la cima de la industria: ritmos electrónicos, un estilo provocador, y letras profundas.

Con su poderosa voz, Gaga transporta al público a la esencia de su época en los álbumes The Fame (2008) y Born This Way (2011), despertando nostalgia en quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios.

Según fuentes cercanas, la cantante buscaba reconectar con el estilo que definió su carrera, mezclando temas oscuros con un sonido bailable.

Disease toca temas como el conflicto interior y el amor propio, haciendo eco a los mensajes que la artista ha defendido a lo largo de los años.

Un año lleno de éxitos para Lady Gaga

Esta año Gaga ha estado muy activa musicalmente. En agosto, se unió a Bruno Mars para la conmovedora balada Die With A Smile, que alcanzó el puesto número tres en el Billboard Hot 100 y pasó ocho semanas en la cima del Billboard Global 200.

El septiembre lanzó Harlequin, un álbum inspirado en la película Joker: Folie à Deux (Guasón 2: locura de dos), en la que protagoniza a Harley Quinn junto al actor Joaquin Phoenix.

Harlequin debutó en la lista de álbumes de jazz número uno de Gaga. La producción fue una colaboración entre Gaga y BloodPop, su productor de confianza, con quien también trabajó en el álbum Chromatica (2020).

Ahora con Disease, nos recuerda que siempre está dispuesta a seguir explorando nuevos territorios y desafiar las expectativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)



Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Lady Gaga?

