Jennie de BLACKPINK quiere volver a conquistar el mundo con ‘Mantra’

A pocos días de su comeback como solista, Jennie de BLACKPINK ha compartido un adelanto de su nuevo sencillo, Mantra; con un enigmático video y su característico estilo que nos dice que está lista para sorprendernos.

Jennie: más allá de BLACKPINK

Luego de que Lisa confirmara para la revista ELLE, que ella junto con todas las integrantes de BLACKPINK, se tomarían un tiempo para enfocarse en sus proyectos individuales.

Jennie, una de las estrellas más brillantes de la agrupación, está a punto de retomar su camino en solitario con el lanzamiento de Mantra.

En un breve video de 18 segundos que encendió las redes, nos dio un adelanto de su nuevo proyecto; que sigue aumentando la emoción y las expectativas con cada segundo que pasa.

En él, se aprecia su rostro iluminado por un misterioso resplandor y su cabello rosado, mientras el fragmento de la nueva canción avanza y nos llena de intriga.

La voz y el estilo de Jennie han resonado desde su debut en 2016, cuando BLACKPINK revolucionó la escena musical.

Sin embargo, este nuevo sencillo no es solo el regreso de una cantante de BLACKPINK, sino el de una artista que ha conquistado diferentes escenarios internacionales con You & Me y su colaboración en One Of The Girls junto a The Weeknd.

Así, en este nuevo capítulo como solista Jennie no solo busca tener un éxito más en su carrera, sino reafirmar su posición como una de las figuras más influyentes del K-pop, mientras tanto, el mundo sigue atento.

¿Cuándo se estrena Mantra?

Según lo publicado en las redes de Jennie, Mantra estará disponible en todas las plataformas a partir del 11 de octubre.

