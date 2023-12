Guía para ver el concierto virtual de Blackpink después de Navidad

Eres fan de Blackpink y no tienes planes para después del 25 de diciembre, entonces no puedes perderte el concierto virtual que ofrecerá la agrupación.

Lee: Las mejores películas navideñas para disfrutar este diciembre

¿Cómo entrar al concierto virtual BLACKPINK: A VR Encore después de Navidad?

Por si no lo sabías, BLACKPINK: A VR Encore es un evento desarrollado en colaboración con Meta. El concierto virtual será una recreación de los momentos más destacados del último show de la gira Born Pink; que tuvo lugar en el Gocheok Sky Dome de Seúl.

Durante el concierto podrás disfrutar de sus éxitos como How You Like That, Shut Down y Pink Venom mientras te sientes como si estuvieras en primera fila.

Para entrar en la experiencia lo único que tienes que hacer es:

1. Crear tu cuenta en Meta Horizon.

2. Tener instalada la aplicación Meta Quest disponible para iOS y Android.

3. Ingresar a la página a la página BLACKPINK: A VR Encore a través de tu teléfono el 26 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo centro de México) y listo.

Para disfrutar esta experiencia al máximo, el sitio de Meta sugiere a todos los asistentes ingresar al sitio al menos 30 minutos antes de que comience el evento para configurar sus dispositivos.

Por otro lado, en caso de que no puedas asistir, debes saber que habrá distintas emisiones disponibles en Meta Horizon Worlds los días posteriores al evento.

Vale la pena recordar que Blackpink lleva tiempo siendo uno de los grupos de kpop más populares del mundo gracias a que sus canciones combinan diferentes géneros musicales: pop, rap, R&B y EDM, junto con espectaculares coreografías.

En este sentido, la agrupación está consciente de que tienen una gran número de fans y como forma de agradecimiento; han creado esta experiencia innovadora junto a Meta para recordarnos que la música es una de las mejores formas para conectar a las personas.

En resumen, no dejes pasar esta oportunidad de ver a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa en realidad virtual y pasa este 26 de diciembre junto a Blackpink.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfruta de una de sus presentaciones más icónicas en BLACKPINK – The Show contratando el canal Quello Concerts by Stingray por Claro video, con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¿Por qué Tim Burton no quiere una secuela de la película de Jack?

Cuéntanos, ¿ya tienes todo listo para disfrutar de BLACKPINK: A VR Encore?

Ahora ve: